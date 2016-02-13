"مواكب السيسي" هل تغيظ الفقراء في مصر؟!

ميدان التحرير بوسط القاهرة خال من المارة إلا من جنود الأمن المركزي، فالميدان على موعد مع مرور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب لإعلان انتقال السلطة التشريعية منه إلى البرلمان.

الميدان الذي ظل لسنوات بعد ثورة 25 يناير قبلة المصريين المحتجين لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وقد أغلق من كل الاتجاهات بقوات الأمن لعبور موكب السيسي المكون من عشرات العربات والدراجات البخارية في مشهد غاب عن مصر لفترة بعد ثورة يناير.

خرج السيسي على قومه في زينة وخيلاء وسط رجاله وجنوده يقول أحدهم، وكان قد مهدت له الأرض من قبل ببسط حمراء امتدت لآلاف الأمتار تحت عجلات سيارته أثناء زياته لمدينة 6 أكتوبر قبل أيام عدة.

لا يبخل السيسي ولا نظامه في أن ينفق على مواكبه وأن يعطل مصالح المصريين الذين يقصدون وسط العاصمة المصرية القاهرة لإنهاء مصالحهم، بينما يطلب من عامة المصريين التقشف والاستعداد لسنوات عجاف يشربون فيها مياه الصرف الصحي المعالجة، مع إعلانه إعادة النظر في تسعيرة مياه الشرب.

"السيسي" الذي يخرج في مواكب ضخمة ينفق عليها من ميزانية الدولة يطالب المصريين في كل خطاباته بشد الأحزمة ويدعوهم "للجوع" من أجل مصر، وكان قد وعد الشباب الجامعي بمستقبل يراه ملهما ومبدعا من خلال التشغيل على عربة خضار لكل شاب كي يبني مستقبله.

وصل السيسي إلى البرلمان وخلال كلمته للنواب طالبهم بوضع مشاكل الفقراء، على رأس أولوياتهم، والعمل على تحقيق مصالح هذه الفئة من المجتمع.

وفي مصر ملايين الفقراء ممن لا يجدون قوت يومهم، فحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة الفقر في مصر تقدر بـ26.3%، لكن النسبة ترتفع في صعيد مصر إلى أن تصل إلى 50% حسب الجهاز

مواكب السيسي الطويلة ربما تذكر المصريين بمواكب الرئيس المخلوع حسني مبارك التي كانت سمة من سمات حكمه، حيث كان المصريون يضطرون للانتظار بالساعات على الجسور وفي الشوارع في انتظار عبور موكب السيد الرئيس.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #موكب_السيسي، وكتب هيما: "السجادة كانت مزعلاكوا قوى ؟! أهو النهاردة من غير سجادة، بس المستفز اكتر فضوا الشوارع كدة إزاى؟!"

وكتب أحمد على توتير "في مصر مفيش حد فوق القانون، لكن فيه ناس كتيييييييييير هي القانون نفسه"

وقال أحمد مرسي : "22 موتوسيكل و 17 عربية؟!! ده مش موكب ده، دي قافلة"

وغردت أمل الدنيا على توتير "#موكب_السيسي يسير عكس الاتجاه بـالقصر العيني للوصول لـمجلس النواب"

تعليقات النشطاء هذه على مواقع التواصل عكست حالة الإحباط التي يعاني منها غالب الشباب في مصر، في ظل معاناة غالبية المصريين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور حال قطاع السياحة بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية، و انخفض قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من ثلث قيمته منذ الانقلاب ، و ارتفعت أسعار المواد البترولية عدة مرات ، و ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 13 %، وفي ظل المخاوف على مياه النيل بعد توقيع مصر إعلان مبادئ مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.