أدعم_نقابة_الأطباء يتصدر تويتر عالميا

حشود الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة

تصدر هاشتاج #أدعم_نقابة_الأطباء موقع تويتر في مصر، مع توافد آلاف الأطباء إلى مقر نقابة الأطباء بالقاهرة، استجابة للدعوة التي وجهها مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة، ردا على اعتداء أمناء شرطة على عدد من الأطباء بمستشفى المطرية، واحتجاجا على الإفراج عن أمناء الشرطة بعد استدعائهم للتحقيق معهم.

كما حل الهاشتاج في المركز الرابع ضمن لأعلى تداولا على مستوى العالم.

وشارك في الهاشتاج عدد كبير من الشخصيات العامة، من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونشطاء، وتنوعت تعليقاتهم التي جمعت بينها دعم الأطباء في جمعيتهم العمومية ومطالبها، وجاءت بعض هذه المشاركات كالتالي:

الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق: يوم الكرامة. تطبيق القانون على المعتدين وتغليظ العقوبة على أي بلطجي في المستشفيات. كرامة الأطباء هي كرامة المرضى والمصريين.

الإعلامي باسم يوسف: منتهى قلة الأدب والجليطة. بتحموا حبة (مجموعة) بلطجية قطاع طرق عشان لابسين يونيفورم (زي).

الإعلامية ليليان داود: الرهان على تراكم الانتصارات الصغيرة، الإصلاح يأتي من التوافق على مبادئ الحق وارسائها في وجدان الناس.

حركة شباب السادس من أبريل: #أدعم_نقابة_الأطباء ضد بلطجة #العصابة.

حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط: أدعم_نقابة_الأطباء في جمعيتهم العمومية الطارئة اليوم وما تتخذه لحفظ كرامة الأطباء فهو جزء من كرامة كل المصريين و أحد أهداف ثورتهم و حراكهم.

وائل خليل الناشط السياسي: لا أحد آمن حتى يأمن الجميع.

محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط: الجمعية العمومية الطارئة للأطباء اليوم دفاعا عن كرامتهم جزء من حراك شعب يسترجع وعيه وينتفض لكرامته وحقوقه.

الداعية فاضل سليمان: #أدعم_نقابة_الأطباء لأن خير الجهاد؛ كلمة حق عند سلطان جائر.

حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: على الدولة التعامل بجدية مع مطالب الأطباء باحترام كرامة الطبيب وحرمة المستشفى.

خالد منصور الناشط السياسي: لمن رضوا بالهوان والذل والانبطاح تحت بيادة العسكر والداخلية، اليوم نموذج للرفض ومثال حي للقدرة على مواجهة المستبد.

الكاتبة أهداف سويف: النقابة تسجل أكبر نسبة حضور في تاريخ الجمعيات العمومية.

تقادم الخطيب الناشط السياسي: أول درس علي السبورة.. الداخلية كلاب مسعورة.

المذيع أسامة جاويش: في انتظار فقرة مستشفى المجانين مع أحمد موسى بأن مشهد اليوم صناعة إخوانية وأن كل هؤلاء الأطباء خلايا إخوانية نائمة.

رشا عزب الناشطة السياسية: النهاردة مصر بتشوف أكبر تجمع مهني من سنين ضد سياسات الدولة القمعية.. يا ريت باقي النقابات المهنية تتعلم إن الطبطبة على السلطة مش حل.