مؤشرات على مخالفة حكومة مصر ما أقره البرلمان بشأن الدعم

يعد موضوع الدعم من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا علي المستوي القومي في مصر، من حيث تأثيره علي تحسين نوعية حياة الفقراء والمستهدفين به، وعلي الموازنة العامة وأعبائها، وعلى معدلات التضخم. كما أثار الدعم جدلا أيضا بشان كيفية وصوله إلي مستحقيه، وكيفية الفصل بين المستحق للدعم وغير المستحق.

ومن أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة المصرية ما أسمته برنامجا إصلاحيا اقتصاديا موسعا، وجاءت منظومة الدعم على رأس ما سماه الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.

وعود لم تتحقق

ورغم أن البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2016-2017 التي أقرها البرلمان، قد ذكر تحت عنوان "تدعيم نظم الحماية الاجتماعية": التوسع في منظومة دعم السلع الغذائية، ودعم المزارعين، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 69 مليون مستفيد، ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات؛ إلا أن الحكومة خالفت تعهداتها وقرار البرلمان، وأعلنت عن نيتها القيام بحذف 45 مليون مواطن من البطاقات التموينية حيث قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: إنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 45 مليون مواطن غير مستحقين يحصلون علي دعم الخبز والسلع التموينية، وذلك من إجمالي نحو 82 مليون مواطن يحصلون على الدعم حتى الآن.

حذف 8 ملايين بطاقة

وأضاف المصدر المسؤول أن عمليات التنقية الجارية للبطاقات التموينية من غير المستحقين، من شأنها حذف المسافرين، والأسماء المكررة، والمتوفين، بما يوفر مليون بطاقة تموينية، من أصل 20 مليون بطاقة تخدم 71 مليون مواطن، مضيفا أنه من المقرر أن تحسم النتائج النهائية فى هذا الملف خلال 3 أشهر، مرجحا أن يتم حذف ما يقرب من 40% أي ما يعادل 8 ملايين بطاقة، من البطاقات الحالية، بعد موافقة اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الفئات الجارى تحديدها حاليا تشمل من يحصلون على رواتب تتعدى الـ 4 آلاف جنيه، مبينا أن اللجنة تناقش سحب بطاقات أصحاب الوظائف الحكومية الكبرى التى يصل رواتبهم إلى 10 آلاف جنيه.

وبحسب أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.

وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم وضع معايير وإجراءات من أجل تسهيل عملية تنقية البطاقات، من خلال معرفة دخل الفرد أو حيازته لأى ممتلكات أو عقارات، ومن جميع الجوانب سواء المرتب الشهرى أو من خلال قيمة الضرائب، التى يقوم بسدادها أو من خلال معرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه، ومدى امتلاكه للعقارات لتحديد إذا ما كان من مستحقى الدعم أم لا ؟

قواعد الحذف

كانت وزارة التموين ناشدت المواطنين التوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية، اعتباراً أول شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 وحتى 28 فبراير/شباط 2017 وذلك لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية من غير المستحقين، موضحة فى بيان رسمى لها أن قائمة غير المستحقين تشمل "حالات الوفاة وازدواج الصرف والسفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر أو لأى سبب آخر"، مبينة أنه تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.

وقال مسؤول حكومي "تمت الاستعانة بجميع الوزارات والهيئات التي تمتلك قاعدة بيانات للمواطنين، حتي يتم الحذف بشكل سليم، موضحا أن المرحلة الاولي للحذف ستتضمن كل من يمتلك أكثر من عقار مسجل أو يمتلك سيارة سعة أكثر من 2000 سي سي ، أو سيارات موديل 2014 وما فوق أو أكثر من سيارة، ومن تزيد حيازته الزراعية على ثلاثة فدادين، ومن يمتلك سجلا تجاريا، وجميع البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني، وأصحاب المخابز والمطاحن، ومديري العموم في الوزارات الحكومية المختلفة، ومن يزيد راتبه على ثلاثة آلاف جنيه، ومن يسافر خارج البلاد لأكثر من مرة سنوياً حتى لو كانت للأراضي المقدسة "الحج والعمرة".

ويحصل المواطن المصري بموجب بطاقات التموين الذكية على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 18 جنيهًا، شهريًا من محال البقالة، كما يحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يوميًا مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف، مقابل تكلفته البالغة 36 قرشًا، وقد أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لتطبيق الزيادة المقررة على بطاقات الدعم بقيمة 21 جنيها أعتبارا من بداية ديسمبر/كانون أول المقبل.

يذكر أن وزارة التموين قامت مطلع الشهر الجاري برفع سعر السكر التمويني إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، كما رفعت أسعار الأرز التموينى ليباع بـ 5.25 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يباع بـ 4.5 جنيهات.