"الأذان" تقيّده إسرائيل .. فيصدح في الملاعب والميادين

جماهير الأردن رفعت علم فلسطين وصدحت بالآذان

مشروع القانون الإسرائيلي الأخير، الرامي لتقييد استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بمدينة القدس وضواحيها، تسبب بنشأة صورة غير تقليدية "إبداعية" من أشكال التضامن ورفض المشروع ، تسارع إلى رسمها عرب، مسلمون ومسيحيون.

ومن مظاهر التضامن ورفض المشروع، برزت أصوات ترفع الأذان في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفي البرلمانات العربية، والملاعب الرياضية، وفي الميادين، وعلى أسطح المنازل، وأيضا على شاشات التلفاز.

وفي مظهر لافت ارتفع صوت "الأذان" الجمعة الماضية في مدرجات أحد ملاعب الأردن، بدلا من أن ترتفع صيحات التشجيع والهتافات باسم اللاعبين، كما هو الحال في أغلب مباريات كرة القدم.

ففي الدقائق الأخيرة من مباراة نادي "الوحدات"، ونظيره "الجزيرة" على ملعب "الملك عبد الله الثاني" في العاصمة "عمان" ضمن الدوري الأردني لكرة القدم، صدحت الجماهير بالأذان، وأظهر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوف الجماهير وهي تُردد "الأذان" بصوت واحد.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين أول الجاري، على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

ولكن تحفظ "يعقوب لتسمان" وزير الصحة، زعيم حزب "يهودوت هتوراه"، على مشروع القانون، تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه.

غير أن مراقبين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية سوف تطرح المشروع للتصويت مجددا، عقب إجراء تعديلات عليه.

وفي مشهد آخر، رفع النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، الإثنين الماضي، أذان المغرب من على منصة الكنيست؛ احتجاجا على قانون منع الأذان.

وهتف الطيبي، عقب رفع الأذان، "المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة (كلمات مقتبسة من قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش كناية عن زوالهم).. الله أكبر عليكم".

وعلى خطى الطيبي، رفع النائب العربي طلب أبو عرار، الأذان خلال كلمته داخل مبنى الكنيست.

وتعبيرا عن رفضه لمشروع القانون الإسرائيلي، رفع النائب الأردني نبيل الشيشاني، في ختام جلسة النواب التي عُقدت الأربعاء الماضي، الأذان.

وفي مسيرات جابت شوارع قطاع غزة، والضفة الغربية مؤخرا رفضا للقرار الإسرائيلي، رفع المشاركون "الأذان" وصدحت أصواتهم بالتكبير.

وفي البلدة القديمة بالقدس قام مواطنون فلسطينيون برفع أذان العشاء من على أسطح منازلهم، حسبما أظهر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو رفع الأذان وترديده في وقت واحد، وسط هتافات تندد بالقرار الإسرائيلي من بينها "أذان بلال لن يسكت".

وعلى موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، أطلق نشطاء حملة إلكترونية؛ للتعبير عن رفضهم للقانون الإسرائيلي، عبر هاشتاغ "#لن_تسكت_المآذن".

ونشر النشطاء العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو والصور، التي تعبر عن رفضهم للقرار، وتطالب برفع الأذان في كل مكان.

وعلى حسابها على "تويتر"، كتبت حنين الزعبي، النائب العربية في الكنيست "من يزعجه صوت الأذان فليعد إلى أوربا، أصوات المآذن جزء من ثقافة الوطن وسكانه الأصليين، وهذا ما تريدون اقتلاعه".

ولم تقتصر الاحتجاجات على المسلمين، فأمس الأحد، وخلال وقفة احتجاجية نُظمت في مدينة نابلس، رفع علماء دين مسلمون، ورجال دين مسيحيون وسامريون، الأذان، بشكل مشترك، احتجاجا على مشروع القانون.

وقال يوسف سعادة، راعي كنيسة الروم الكاثوليك في نابلس، على هامش الوقفة "هذا التفاف إيماني، لأن المسلم والمسيحي والسامري يتفق على وحدانية الله".

وبحسب المدير السابق للمسجد الأقصى، ناجح بكيرات، فإن الأذان لم يتوقف في فلسطين، ومدينة القدس، منذ 1400 عام.

وبالنسبة للمسلمين فإن "الأذان" ليس مجرد كلمات بل هو شعيرة من شعائر الإسلام، وعرفها العلماء بكونها:" كلمات مخصوصة في أوقات مخصوصة للصلاة".

ويصف أستاذ الإعلام في جامعة "النّجاح" بمدينة نابلس، الدكتور فريد أبو ظهير رفع "الأذان" في الملاعب، والبرلمانات، والميادين العامة بـ"الوسيلة الإبداعية".

ويضيف "برأيي هذه وسائل غير تقليدية، وبعيدا عن المظاهرات الروتينية، أو بيانات الاستنكار، فرفع الأذان في الكنيست، والبرلمانات العربية، والملاعب، صورة جديدة من أشكال التضامن، وتعطي أهمية إيجابية لردود التفاعل".

"وزيادة التفاعل بهذه الصورة غير التقليدية، من شأنها أن تحول التحركات العاطفية في اتجاهات أخرى قانونية"، بحسب الأكاديمي أبو ظهير.

وتابع "هذه الوسائل مهمة جدا، وممتازة، وعلى المسلمين وحتى المسيحيين، أن يواصلوا رفع الأذان في كل مكان، لتحويل ما يجري من تفاعل إلى أداة ضغط سياسية وقانونية، من شأنها إيقاف هذا المشروع".