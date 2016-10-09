البث الحي
تقارير

أبو صبيح: منفذ عملية القدس الذي فَضّل الشهادة على الأسر

9/10/2016
الشهيد الأسير المقدسي المحرر/مصباح أبو صبيح

مصباح أبو صبيح.. الفدائي الذين فضل الشهادة على الأسر.. عمره 39 عاماً من بلدة سلوان شرقي القدس، والذي فاضت روحه صباح  الأحد أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أسفرت عن قتيلين و6 إصابات إسرائيلية.

والشهيد أبو صبيح، علم من أعلام القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأسير محرر اعتقل في عام 2013 من منطقة باب حطة بالقدس القديمة، بتهمة الاعتداء على شرطي وأفرج عنه، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وفوجئ أبو صبيح بإعادة فتح القضية ضده عام 2015، ليحكم بالسجن الفعلي مدة 4 أشهر، وحسب قرار محكمة "الصلح الإسرائيلية" الصادر قبل حوالي شهر، عليه تنفيذ القرار، منتصف الشهر الجاري، وكان من المقرر أن يسلم نفسه اليوم ليسجن بتهمة الرباط في الأقصى.

وقبل أيام قال أبو صبيح: "قررت سلطات الاحتلال بضرورة تقديم موعد تسليم نفسي لقضاء الحكم الصادر بحقي، تحت التهديد باعتقالي وتحويلي للاعتقال الإداري".

لاحقته سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة، باعتقاله وتوقيفه 5 مرات متتالية، وبآخر اعتقال أفرج عنه بشرط الإبعاد عن القدس لمدة شهر، وقبلها تسلم قرارا بمنعه من السفر لنهاية العام الجاري، وممنوع من دخول الأقصى لمدة 6 أشهر، وكان قد أفرج عنه نهاية العام الماضي.

وفي آخر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الجمعة 7 أكتوبر كتب الشهيد أبو صبيح عن المسجد الأقصى قائلاً: "كم اشتاق لعشقي، لحبي، كم اشتاق وكنت أتمنى لو كنت آخر ما أراه واقبله واسجد على ثراه، اقبل ترابك واصلي فيك، ولكن هو الظلم وهم الظالمون".

وتابع: "لن اشتاق لأحد كاشتياقي إليك، لن أحب أحد كحبي إياك، رغم سجونهم حقدهم جبروتهم طغيانهم حبي لك يزداد.. قالوا 4 أشهر سجن لحبي إياك، قلت والله قليل فعمري وحياتي وكل مالي فداه".

واختتم الشهيد تدوينته بأمنية ووصية قائلاً: "إن لم أستطع الوصول إليك بجسدي، فروحي وقلبي وعيوني ما فارقتك، وما تركتك، وما نسيتك، الحب الأكبر والعشق الأبدي حتى الممات… الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيداً"، وكانت تلك الوصية آخر كلمات كتبها الشهيد أبو صبيح.
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

البنتاغون: الإمارات تمول مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

وزير الداخلية الفرنسي يعترف بوجود أخطاء ويؤكد دعمه لقوات الشرطة

مظاهرات في باريس السبت الماضي احتجاجا على قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة (الأناضول)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)