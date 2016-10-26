صحفي فرنسي: الدعاية ضد أردوغان تدل على سيره في الطريق الصحيح

الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان

انتقد رئيس تحرير مجلة " باري ماتش " الفرنسية، جيل مارتن شوفيه، الدعاية السلبية التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبرها لصالح أردوغان وتشير لكونه على الطريق الصحيح.

وكان شوفيه لفت الأنظار في فرنسا، عندما انتقد بشدة اتهامات وجهت إلى تركيا في أحد البرامج التلفزيونية الحوارية الفرنسية، وكتب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أن أردوغان يُعتبر شارل ديغول تركيا.

وقال شوفيه إن وسائل الإعلام الغربية توجه اتهامات لأردوغان بالديكتاتورية، على الرغم من أن شعبيته تزداد يوما بعد يوم كما تُظهر الانتخابات المتلاحقة.

واعتبر شوفيه أن أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الأوربيين يعتقدون أن الديمقراطية والإسلام لا يجتمعان، حيث يقبلون بوجود مسيحيين ديمقراطيين، لكنهم لا يعتقدون أنه من الممكن وجود مسلمين ديمقراطيين في تركيا.

وأضاف شوفيه أن القائد التركي الوحيد الذي تبرزه أوربا كنموذج هو مصطفى كمال أتاتورك، الذي يحظى بتقدير كبير لتطبيقه العلمانية في تركيا، وينظر إليه باعتباره قائدا حديثا كان مطلعا على التاريخ والثقافة الأوربية.

وأشار شوفيه إلى أن أردوغان حظي بتقدير كبير في أوربا في بداية توليه الحكم بسبب الإصلاحات التي قام بها، وإنهائه النفوذ الذي كان يتمتع به الجيش التركي , وأكد أنه مهما كان حجم الدعاية السلبية ضد أردوغان فإنها تتحول لصالحه، وتظهر أنه يحقق نجاحا كبيرا وفي الطريق الصحيح، واعتبر أن أردوغان لديه إرادة قوية يفتقدها السياسيون الأوربيون.

وأعرب عن اعتقاده أن عملية الموصل ستؤدي إلى ظهور الحقائق، حيث أنه كان ينظر إلى تركيا باعتبارها دولة تقمع الأقليات، إلا أن عملية الموصل ستمكن الشعب الفرنسي من معرفة حقيقة ما يحدث في الشرق الأوسط وبالتالي معرفة الضحايا الحقيقيين.

وأشار شوفيه إلى الانقلابات التي قام بها الجيش التركي سابقا، قائلا إن المحاولة الانقلابية الأخيرة لم تدر بشكل احترافي، وعلق قائلا: "بتنا متأكدين أن جماعة غولن هي من نفذت تلك المحاولة الانقلابية… لقد أصبنا بالصدمة عند معرفتنا بتعرض مبنى البرلمان التركي للقصف".