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شاهد: تصوير جوي لأحد الأحياء المدمرة في حلب

12/10/2016

بث مركز حلب الإعلامي تصويرا جويا لحي "المشهد" في حلب المدمرة إثر الغارات الجوية المكثفة من قبل القوات الروسية وقوات نظام بشار الأسد.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا أن 58 مدنيا قتلوا، وجرح العشرات جراء غارات روسية استهدفت نحو خمسة عشر حيا في حلب وريفها.

وتعرض حي الفردوس جنوبي حلب لغارات جوية روسية بقنابل ارتجاجية ما أدى إلى سقوط خمسة عشر قتيلا.

كما قتل خمسة أخرون في بلدة "كفرناها" بريف حلب الغربي في غارات روسية وطائرات تابعة للنظام السوري.

من جانبه قال مجلس ثوار حي بستان القصر إنه تم توثيق مقتل ستة وعشرين شخصا في الحي بسبب الغارات الروسية، ليرتفع عدد القتلى في حلب وريفها خلال 48 ساعة إلى أكثر من مئة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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