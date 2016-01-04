منظمة مصرية ترصد 4418 انتهاكا بحق الأطفال في 2015

طفل مصري

أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرا عن الانتهاكات بحق الأطفال خلال عام 2015 ،حيث رصدت 4418 انتهاكا تتراوح بين القتل والاختطاف والاغتصاب وغيرها.

في 2419 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف الحكومية وغير الحكومية وفق التقرير السنوي للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

وقال التقرير التحليلي السنوي للمضمون الصحفي الخاص بانتهاكات وقضايا حقوق الطفل في مصر، الذي أصدرته المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة اليوم الأحد، إن تلك الانتهاكات تتراوح بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها.

كانت النسبة الغالبة في الأطفال الذين تعرضوا للانتهاك من الذكور بنسبة 49%، في مقابل 32% للإناث، في حين لم يتم ذكر نوع نسبة الـ 19% المتبقية.

انتهاكات خلال الحوادث

واحتلت إصابات الحوادث المرتبة الأولى بين الانتهاكات الذي تعرض لها الأطفال، حيث بلغت 2142 حالة، يليها القتل في حوادث بواقع 996 حالة، ثم الاستغلال الجنسي الذي بلغ 322 حالة، و255 حالة تعرض للخطر (لم يتم ذكر نوع الخطر)، و220 حالة غرق، و124 حالة اختطاف، و106 حالات إهمال طبي، و88 حالة زواج مبكر، و49 حالة انتحار، و46 حالة إتجار(لم يذكر نوعه).

وتنوعت حالات إصابة الأطفال في الحوادث البالغة 2142 بين حالات طلق ناري وتسمم، وعنف أسري ومدرسي، مقسمة بين 652 حالة إصابة بالتسمم، و82 حالة اصابة بطلقات نارية، و101 حالة إصابة عمالة أطفال، و204 حالات إصابة في عنف مدرسي، و28 حالة عنف أسري، و1075 حالة إصابة في حوادث مختلفة.



واختلفت أشكال قتل الأطفال وفق التقرير فهناك 23 حالة قتل بالتسمم، و46 حالة قتل بطلقات، و78 حالة قتل نتيجة عنف أسري، و30 حالة قتل نتيجة عمالة الأطفال، و27 حالة قتل بسبب العنف المدرسي، وحالتا قتل في أحداث سياسية، و790 حالة قتل نتيجة حوادث مختلفة (لم تذكر).

استغلال جنسي

وتنوعت حالات الاستغلال الجنسي التي تعرض لها الأطفال خلال 2015، فهناك 23 حالة استغلال في شبكات دعارة، و20 حالة استغلال من الأطفال ضد أطفال آخرين، و14 حالة داخل الأسرة، و8 حالات من قبل جيران، و10 حالات قتل بعد الاستغلال الجنسي، و33 حالة استغلال جنسي مدرسي، و45 حالة استغلال جنسي من قبل تشكيلات عصابية، و36 ضحايا لأحد أندية كرة القدم، و128 حالة استغلال جنسي أخرى (لم يذكر نوعها).

وأوضح التقرير أن الفئات العمرية الأكثر تعرضا للانتهاكات بين الأطفال هي الفئة بين 11 و15 عاما، ومن خلال البحث للوصول للقائمين بتلك الانتهاكات الواقعة على الأطفال تبين أن النسبة الأكبر معروفة لدى الأطفال بنسبة 41%، وبنسبة 40% لا يوجد مرتكبون، و 19% غير معروفين.

بينما بلغت نسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال من البالغين 15%، ووصلت نسبة الأطفال مرتكبي انتهاكات ضد غيرهم من الأطفال إلى 3% وهناك 82% نسب غير معروفة.