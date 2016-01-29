أمريكا وبريطانيا تقتحمان "مملكة الأسرار" الإسرائيلية

مقاتلة إسرائيلية – أرشيف

تتبادل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عمليات التجسس، فقد كشفت وثائق مسربة أن الأجهزة الاستخباراتية الامريكية والبريطانية اقتحمت "مملكة الاسرار" الإسرائيلية، على حد وصف وزير إسرائيلي.

وأظهرت وثائق منسوبة لتسريبات "إدوارد سنودن" المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا رصدتا طلعات واتصالات سرية قام بها سلاح الجو الإسرائيلي في عملية قرصنة تعود لعام 1998.

وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها إزاء التسريبات التي نشرت في وسيلتي إعلام، على الأقل، والتي ربما تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن بعد سنوات من الخلافات بشأن الاستراتيجيات حيال إيران والفلسطينيين.

وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وكالة الأمن القومي الأمريكية المتخصصة في المراقبة الالكترونية ونظيرتها البريطانية التي تعرف باسم المقر العام للاتصالات الحكومية تجسستا على عمليات لسلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة وسوريا وايران.

وذكرت الصحيفة أن عملية التجسس والتي تحمل اسم "أناركيست" أديرت من قاعدة في قبرص واستهدفت دولا أخرى في الشرق الأوسط. وجاء التقرير مشابها لتقارير نشرت في مجلة "دير شبيغل" الألمانية ومطبوعة "ذا انترسيبت" الإلكترونية التي تدرج اسم "غلين غرينوالد" الصديق المقرب من "سنودن" كأحد المتعاونين معها.

ونسبت المطبوعة إلى تقرير سري من المقر العام للاتصالات الحكومية البريطاني القول في 2008 "هذه المعلومات لا غنى عنها حتى نفهم تدريبات الجيش الإسرائيلي وعملياته ومن ثم نستطيع تصور التطورات المحتملة في المنطقة في المستقبل."

وفي هذا العام شنت إسرائيل عدوانا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدأت توجه تهديدات علنية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا اعتبرت أن المساعي الدبلوماسية غير كافية لحرمان عدوتها اللدود من القدرة على إنتاج قنبلة.

وعند طلب التعقيب قالت الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال متحدثين باسم سفارتيهما في إسرائيل إنهما لا تناقشان المسائل المخابراتية بشكل علني.

وسعى وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" وهو عضو في الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بشؤون الأمن، للتقليل من الأضرار المحتملة، لكنه قال إن هناك دروسا ينبغي تعلمها. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "لا أعتقد أن هذه مملكة الأسرار العميقة لكنه قطعا أمر ما كان ينبغي أن يحدث وهو ما يثير الانزعاج.. بالطبع سيتعين علينا النظر في الأمر الآن ودراسة تغيير الشفرة".

وقال شتاينتز "نعرف أن الأمريكيين يتجسسون على العالم بأكمله وعلينا أيضا وعلى أصدقائهم. لكن لا يزال الأمر مخيبا للآمال بشكل عام لأننا منذ عقود لم نتجسس على الولايات المتحدة أو نجمع معلومات أو نفك شفرات هناك."

وتضمن تقرير مطبوعة انترسيبت ما قال إنها صور لطائرات إسرائيلية حربية بدون طيار تمت قرصنتها من كاميرات على متن الطائرات.

ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف امتلاك طائرات حربية من دون طيار، رغم أنه نقل عن أحد كبار ضباط الجيش الاعتراف بوجودها في برقية دبلوماسية أمريكية سرية تعود لعام 2010 نشرها موقع ويكيليكس.

وفي ظل الخلافات بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وإدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بشأن الاتفاق النووي مع إيران كشف النقاب خلال الشهور الأخيرة عن معلومات مهمة تزعم أن الحليفين يتجسسان على بعضهما البعض، وتصر إسرائيل على أنها توقفت عن هذه الأنشطة منذ جندت المحلل في البحرية الأمريكية "جوناثان بولارد" عميلا لها في الثمانينيات.