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تقارير

قطر الأولى عربيا في مكافحة الفساد

27/1/2016

الفساد في العالم  حسب موقع الشفافية الدولية

احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين على مؤشر مكافحة الفساد في العالم، فيما غرق العراق وليبيا والسودان والصومال في الفساد، وجاءت في ذيل التصنيف العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين.

وأشار في التقرير السنوي للمنظمة حول الفساد في العالم، الذي يضم مؤشرات 168 دولة، إلى تحسن  تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية مسجلة 71، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والثالثة والعشرين عالميا بسبعين نقطة وجاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة والاربعين عالميا مسجلا 53 نقطة، ثم السعودية في المركز الرابع بواقع 52 نقطة، تلتها البحرين مسجلة 51 نقطة، ثم الكويت التي سجلت 49 نقطة خلال الفترة نفسها. 

واحتلت الجزائر والمغرب ومصر المرتبة 88 عالميا، وسجلت مصر تراجعا في التقييم، 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضي، كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على  مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط، في حين تراجع تصنيف سورية  واليمن إلى 18 نقطة.

وقالت غادة الصغير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  منظمة الشفافية الدولية في تقرير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في  العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العراق وليبيا  والسودان.

وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ  خلال الأعوام الثلاثة الماضية.  وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالي في ترتيب المنظمة لـ 168  دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة في القطاع العام. يشار إلى  أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.

والدول الثلاثة الأخرى التي ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 2012 هي  أستراليا (التي سجلت الدرجة 79) وإسبانيا (58) وتركيا (42). وصنفت  الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا في العالم بينما اعتبرت كوريا  الشمالية والصومال الأكثر فسادا.

وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام. وعلى الرغم من تعامل  البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس في 2015، التي اتهم  فيها الساسة بقبول رشاوى في مقابل منح عقود عامة.

وأدت زيادة الفساد إلى فقد عشرات الآلاف من البرازيليين وظائفهم، وفقا  للمنظمة.كما أن الفساد في ليبيا قد أضر باستقرار ورخاء البلاد بحسب تقرير  المنظمة. وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا. وذكر التقرير أن اليونان والسنغال وبريطانيا من بين الدول التي قلصت  بشكل كبير مستويات الفساد منذ 2012 .

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