إعلاميون مصريون يدافعون عن "الأخلاق" بشتائم وتعليقات جنسية

المذيع سيد علي

شن مذيعون مصريون هجوما حادا على "شادي حسين" مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" على قناة "سي بي سي" الفضائية، والممثل "أحمد مالك" بعد قيام الأول بنشر فيديو تضمن ما وصفه المذيعون ب"إساءة إلى جهاز الشرطة" وإلى الأخلاق العامة.

وقام المذيعون بتوجيه سباب وشتائم إلى شادي ومالك، فيما امتد الأمر لدى بعضهم إلى إبداء تعليقات وتلميحات جنسية مباشرة على عائلاتهم.

وقال "سيد علي" مقدم برنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة" إن حذاء أي فرد في جهاز الشرطة برقبة هؤلاء الشباب وبرقبة عائلتهم ومن يدافع عنهم، مشبها إياهم ب"الشواذ"، مضيفا "لولا الشرطة دي كان زمان الواقي الذكري جنب والدتك".

وهاجم أسامة منير، مقدم برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة "نجوم إف إم"، شادي حسين وأحمد مالك، قائلا: "تقدر تعمل كدا قدام والدتك، تقدر تنفخ الواقي الذكري قدام أمك".

ووصف المذيع محمد الغيطي في برنامجه على قناة "LTC" شادي حسين ب"الخائن والعميل" و"المختل نفسيا وعقليا" متهما إياه بتشويه مصر وجيشها وب"الشذوذ"، مطالبا بتعليقه من "حتة طرية" على حد قوله.

وامتد هجوم الإعلاميين إلى من يبدي أي تضامن مع الشابين، حيث انضم عزمي مجاهد المذيع بقناة العاصمة إلى اتهامات الشذوذ التي وجهها للفنان أحمد حلمي، زاعما أن الأخير أعلن تعاطفه مع الممثل الشاب أحمد مالك.

وحدثت مشادة كلامية بين اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والمحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، في برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم"، بعد دفاع الأخير عن الفيديو، فقال البسيوني: "أنا بكره هبعتلك هديه زي هدية أحمد مالك".

وكان شادي حسين قد أعرب عن استغرابه من ردود الأفعال الغاضبة من الفيديو الذي قام بنشره على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك في الذكرى الخامسة لثورة يناير، قائلا "قفشتوا ليه ؟ أنا بهزر.. ده أنا حتى مفقعتش عين متظاهر ولا سحلت بنت في قلب الشارع وعريتها.. ولا هو يعني كان لازم أغتصب بنت في كمين علشان الموضوع يهدا؟" على حد قوله.

واستعرض شادي في رده الانتهاكات التي رآها من أفراد من الشرطة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتهديدات قوات الأمن لمن ينوي التظاهر في ذكرى الثورة، متوعدا باستمرار السخرية من السلطة قائلا "خلاص…انتو فعلا معاكم سلاح ومعاكم السلطة والقانون.. بس كل أسلحتكم ديه احنا هنعمل منها نكت, كوميكس أو فيديو صغير وكده كده انتو تقدروا تخطفونا من بيوتنا وتقتلونا في عز الظهر.. بس مش هتقدروا تنكروا وجودنا ولا هتقدروا تنكروا إنكم نكتة.. بس نكتة سخيفة".

وأعرب شادي عن شعوره باقتراب لحظة سجنه، معبرا عن أمله في لقاء أصدقائه في عالم آخر "نكون فيه أحرارا نضحك دون أن نُسجن" حسب تعبيره.