هل يتكرر سيناريو بوعزيزي في تونس

في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات ، خرج التونسيون في مظاهرات حاشدة ضد النظام القائم آنذاك بعد إشعال محمد البوعزيزي النار في نفسه لعدم توافر "لقمة العيش"، والآن وبعد خمس سنوات يكاد المشهد أن يتكرر في ولاية القصرين، فالانتحار اعتراضا على الأوضاع المعيشية صار دربا من دروب الاعتراض على انسداد أفق العيش الكريم في تونس الخضراء.

ففي ولاية القصرين انتحر الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي وكأنما يعيد الزمان نفسه مع محمد البو عزيزي، فالاثنان شخص واحد وإن اختلفت الأسماء والوجوه والقسمات.

ومنذ الأحد الماضي والاحتجاجات تجوب مدن محافظة القصرين إثر وفاة اليحياوي البالغ من العمر نحو ثمانية وعشرين عاما ، والذي قضي صعقا بالكهرباء بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة قرب مقر المحافظة ، احتجاجًا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف من اسمه، تسلق عمود الإنارة لعل صوته يصل إلى المسئولين الذين ما كانوا يوما يسمعون .. ففي جُل بلداننا العربية الفقيرة ، وقال "صم بكم عمى" .

ومع أولى الخطي لمشيعي جنازة اليحياوي، دق ناقوس الاحتجاج ، لتسارع قوات الأمن المتأهبة على الدوام لمجابهة المتظاهرين ، بمحاولة السيطرة على الموقف ليسقط عشرات المصابين من الجانبين ، وينسحب المتظاهرون المحتجون لوقت قصير ثم يعودون المظاهرات بأكثر حدة وشدة .

وقرر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إقالة المسئول عن ملف العمل في محافظة القصرين، وأمر بالتحقيق ( كما هو معتاد في هذه الظروف) في ملابسات وفاة الشاب اليحياوي.

و لم يفوت مجلس النواب التونسي الفرصة ، حيث أعلن رئيس المجلس عن استدعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد لجلسة عامة مخصّصة للنظر في برنامج الحكومة بخصوص بطالة أصحاب الشهادات العليا وإرسال وفد نيابي من مختلف الأحزاب لمحافظة القصرين للاستماع لمطالب أهلها وشبابها ، ومع تزايد وتيرة الاحتجاجات في القصرين ، فرضت الداخلية التونسية حظرا للتجوال، بالمدينة من السادسة مساءً إلى الخامسة صباحًا بداية من فجر الاثنين.

ولم ينجح قرار الداخلية في وأد الاحتجاجات، فقد تجمع عدد من الشباب احتجاجًا على ما وصف بالتلاعب في قائمة أسماء المعينين في الوظائف الحكومية، ومع ازدياد حدة الاحتجاج ، أغلقت المحلات التجارية أبوابها ، كما أغُلقت المدارس ومكاتب البريد.

وكانت المدينة الثائرة والمطالبة بتوفير فرص عمل لأبنائها قد شهدت محاولتي انتحار من قِبل شابين، داخل مقر المحافظة، دون تحديد طريقة الانتحار، ليستقبلهما المشفى الحكومي بالمدينة.

وأرجع مراقبون ما يحدث في مدن محافظة القصرين من احتجاجات متواترة إلى تفشي ظاهرة البطالة والفقر بسبب موروث ممتد من السياسات خاطئة والوعود الزائفة وانتشار الرشوة والمحسوبية ، مع غياب مسار محدد للتنمية.