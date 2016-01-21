مدير مكتب الجزيرة باليمن:الحوثيون أصدروا فتوى بتكفير "هادي "

د.سعيد حجاج مدير مكتب الجزيرة باليمن

قال الدكتور سعيد حجاج مدير قناة الجزيرة باليمن إن جماعة الحوثي أصدرت فتوى قبل يومين تكفر فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكل من معه وتكفر فيها كل رجال المقاومة .

وأضاف حجاج خلال ندوة -5 سنوات على الربيع العربي إنجازات وإخفاقات وسيناريوهات مستقبلية – والتي عقدت بمنتدى الجزيرة الإعلامي أن دخول ايران في المشهد هو الذي أدى إلى تعقيده و لولا التدخل الإيراني لكان من الممكن حل الأزمة بسهولة .

وعن ظاهرة الاغتيالات المتصاعدة في اليمن قال حجاج "الاغتيالات ستتزايد خلال الفترة المقبلة وهناك ثلاث جهات متورطة في تلك الاغتيالات وهم الرئيس المخلوع على عبد الله صالح ومن معه وتنظيم القاعدة وأطراف قبلية "

ولفت مدير مكتب الجزيرة باليمن إلى أنه وصلتهم قائمة بالشخصيات المقرر اغتيالها وقد وجد اسمه في قوائم الاغتيالات وطلب منه مسؤولون أمنيون مغادرة البلاد .

وأشار إلي محاولة تفجير مكتب الجزيرة في اليمن التي جهز لها الحوثيون ولكن ضابطا كبيرا طلب منه إخلاء المكتب لأن هناك سيارة ملغمة مقرر لها أن تفجر المكان "

وعن الدور المصري في التحالف العربي الذي تقوده السعودية قال حجاج "لم نر أي جنود مصريين في اليمن ،شاهدنا جنودا بحرينيين واماراتيين وسعوديين وسودانيين وكويتيين ولكن لم نر أي جندي مصر " واضاف " قد يكون هناك دور مصري في العمليات البحرية أو دور استخباراتي فالعلاقات البحرية بين اليمن ومصر كبيرة "

وأكد حجاج أن تعز تتعرض لحصار شديد وأن الخطة المرسومة لتعز هي أن يرسل اليها تعزيزات كبيرة من قبل التحالف العربي وبعدها يتم اغتيال عدد كبير من رجال المقاومة وهو ما يعرف باسم الثقب الاسود ،واوضح ذلك قائلا " المراد أن يتم استنزاف المقاومة من جبهة تعز "

وأضاف مدير مكتب الجزيرة " لو يمتلك الحوثيون او جماعة على عبد الله صالح طائرات لقتلوا عشرات الآلاف من اليمنيين "

واعتبر حجاج أن الوضع في اليمن خاصة أوضاع الصحفيين أكثر خطورة من سوريا والعراق .

ولفت إلي أن عدن ورغم كونها محررة من قبضة الحوثيين ولكن لا توجد بها حكومة ولا قضاء ولا شرطة ولا مكاتب للوزراء ،مشيرا الي أن حكومة اليمن تمارس أعمالها من الرياض رغم أن الرئيس هادي عاد الي عدن ومتواجد هناك .

وكشف حجاج عن وجود مخططات لتقسيم المين الي 6 أقاليم مشيرا إلى أن القوي اليمنية تدرك أبعاد هذا المخطط ، إلا أنه أكد أن اليمن لن يعود كما كان قبل 2011

ووصف مدير مكتب الجزيرة الرئيس المخلوع عبد الله صالح بأنه شيطان استخدم كل طاقته وقدراته في الشر ،إلا أنه أكد أن وضعه النفسي والعسكري ليس كما كان قبل 8 شهور، لافتا إلى أنه من بين أسباب طول الحرب في اليمن هو كمية السلاح "الرهيبة " على حد قوله .