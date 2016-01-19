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مدرسة بريطانية تحظر ارتداء المعاطف لأسباب أمنية

19/1/2016

مدرسة بريطانية تمنع ارتداء المعطف

على الرغم من حالة الصقيع وانتشار الثلوج  في البلاد قررت مدرسة كارديال نيو مان بمقاطعة ساسكس شرق بريطانيا منع طلابها من ارتداء المعاطف لأنها تشكل تهديدا أمنيا على حد وصف ادارة المدرسة .

ووفقا لموقع ديلي اكسبريس البريطاني فقد هددت إدارة المدرسة  بمعاقبة الطلبة الذين يخالفون هذا القرار، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في المنطقة لدرجات حرارة أقل من الصفر.

وقوبل  قرار المدرسة البريطانية باستياء واسع من قبل الطلاب وقال أحدهم: "من الطبيعي عدم ارتداء المعاطف في الفصول، لكن ماذا عن وقت الفسحة؟ أو الانتقال بين الفصول؟ هذا جنون.”

وأضاف: "قد يكون ذلك مقبولاً في حالة وجود خزانات أو علاقات لتعليق المعاطف، لكنهم يجعلوننا نضعها في حقائبنا أو نحملها معنا"

ودافع  د. جيمس كيلمارتن، كبير المدرسين بالمدرسة على القرار بقوله  " هذا القرار يعبر فقط عن التزام المدرسة بسياسة الزي المدرسي الصارمة الخاصة بها، والمعاطف لا تعتبر من ضمن الزي المدرسي، وغير مسموح بها داخل المدرسة بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً والثالثة والنصف ظهراً.

وأضاف أن سياسة مدرسة كاردينال نيومان بالنسبة للزي المدرسي ليست بجديدة، وأنهم فقط يذكرون الطلبة بها مع بداية الفصل الدراسي الجديد.

 

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