أوقفوا_ناجي_شحاتة.. هاشتاج مصري يهاجم "قاضي الإعدامات"

صورة متداولة عبر مواقع التواصل

أطلق مجموعة من النشطاء المصريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #أوقفوا_ناجي_شحاتة للمطالبة بإيقاف المستشار ناجي شحاته، رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وتضمن الهاشتاج الذي تصدر مواقع التواصل هجوما كبيرا على أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها شحاتة، وتعسفه ضد المتهمين وهجومه على ثورة يناير وشهداء الثورة، وافتخاره بلقب "قاضي الإعدامات".

وتضمنت المشاركات تصريحات سابقة لناجي شحاتة، وحكايات رواها عدد من المحامين والمتهمين السابقين الذين تعرضوا للمحاكمة أمامه، بالإضافة إلى مقتطفات من أحكام لمحكمة النقض ترفض فيها أحكام أول درجة لناجي شحاته.

وقال الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت إن ناجي شحاته ليس استثناء، وإن آراءه وسبابه للمتهمين وتعديه على المحامين وهجومه على ثورة يناير هي نفسها آراء كثير من القضاة الجنائيين؛ لكن الفارق أن شحاتة قرر إعلان هذه الآراء لاطمئنانه أنه لن يحاسب، على حد قوله.

وتابع بهجت "لأنه وقع بلسانه أكتر من 30 مرة لا بد من عزله حتى لو كان ده من باب الحفاظ على الوقار الوهمي للمنصة والهيبة الأسطورية للقضاء (..) وممكن يفتح مكتب محاماة أو يشارك في مكتب مرتضى منصور أو يقدم برنامج على الفراعين لأن هو تمامه. #أوقفوا_ناجي_شحاتة يمكن ده ينقذ بعض المتهمين قدامه من مصائر مأسوية".

وروى محمد سلطان، صاحب أطول فترة إضراب عن الطعام أثناء حبسه، ونجل الدكتور صلاح سلطان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بعض المواقف التي مر بها أثناء محاكمته، قائلا: "حكم علي وعلى 12 صحفي بالمؤبد وعلى صاحبي عمر مالك وبابا وصحفي و11 تانيين بالإعدام بدون دليل واحد بتهمة نشر أخبار كاذب. أعطى د.يوسف طلعت 3 سنين بحجة إهانة القضاء علشان قال لملازم في حرس المحكمة كان بيبحلقله في القفص انت بتبص على ايه. صرخ في بابا: اخرس في الجلسة الافتتاحية لقضية غرفة عمليات رابعة الاعلامية علشان محدش كان سامع الصوت في القفص. معروف عنه في دوائر صنع القرار في الغرب بالسفاح The Butcher".

وقالت الناشطة الحقوقية "منى سيف" وإحدى أعضاء حملة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين): "ناجي شحاته كان من ضمن القائمة السوداء لقضاة مصر المتهمين بالمشاركة في تزوير انتخابات مجلس شعب 2005 لصالح الحزب الوطني المنحل".

وقالت "هند نافع" التي تعرضت للمحاكمة أمام ناجي شحاته في قضية أحداث مجلس الوزراء (#أوقفوا_ناجي_شحاتة اللي حكم عليا وعلي مئات بالمؤبد..اللي سلب مني حق الحياه في بلدي واحبرني آعيش في بلد تانيه..حاسبوه علي كل جرايمه في حقنا".

وقال المحامي مالك عدلي "محكمة النقض اللي بيسخر منها قالت إن أحكامه مضطربة. الوحيد اللي أمر بعدم نقل مسجون للمستشفي إلا بأمره وكان هيسبب كارثة".

وكتب الناشط خالد منصور "ايه الفرق بين اللي بيقتل الناس بحكم جائر فقط علشان هو مختلف معاه وبين الإرهابي اللي بيقتل بريء؟ ناجي إرهابي على منصة. قاضي حكم بانتمائه على خصومه ووضع القانون تحت قدمه. خان الأمانة وانتصر للاستبداد فكان طاغية على منصة".

وقال كريم عنارة، الباحث في الشئون الجنائية والأمنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "ناجي شحاته يحاول ترسيخ مبدأ إحالة الجميع للمفتى على سبيل الاحتياط. فقام في عدة قضايا بإحالة جميع المتهمين بلا استثناء واحد للمفتي, وأشار إلى تفاخر الأخير بلقب قاضي الإعدامات وعدم اكتراثه بإلغاء محكمة النقض لكافة أحكامه".

وجاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على النحو التالي:

Al_3antary@

القاضي اللي حكم علي ناس رايحين عزاء بالحكم المؤبد.

M7mdMansor@

لما قلنا فى #لا_للمحاكمات_العسكرية_للمدنيين عايزين نتحاكم قدام القاضى الطبيعى كان قصدنا أنه يبقى مدنى ومش مختل برده!

Mo5aMouniR@

ناجي شحاته أكثر قاضي يصدر أحكام إهانة قاضي وإخلال بنظام الجلسة لمتهمين في أكثر من قضية.

m7md3bdelmn3em@

القضاة ثلاثة.. قاضٍ فالجنة، وقاضيان فالنار.. تقريبا كدا هنا ف ماسر (مصر) خدنا بتوع النار بس.. رحمتك يا رب.

mohapapdelwanee@

مسكوه رئاسه البرلمان عشان يخلصلنا على اللي موجود فيه ونبقى استفدنا منه بردو الراجل ده محتاج يتوظف صح.

fathi26Fathi@

كمحامي طول الوقت في بالي جملة واحدة: "ناجي شحاته وعايزني اكسبها".

salma_soly96@

لو هنتكلم عن الاٍرهاب فهو المعنى الحقيقي للإرهاب.

maisaad4@

ناجي شحاته بيمثل كل الأحكام الظالمة، مثال لمسرحية القضاء في العزبة اللي بيسموها دولة.

@mohie84

أصدر أغرب قرار ممكن، وهو منع مأمور سجن طرة من نقل أحمد دومة للمستشفى مهما كانت حالته الصحية إلا بعد الرجوع إليه.

Mahmoud_salmani@

ده أحد ممثلي نظام العدالة والقانون في عهد الجنرال، مزور انتخابات من عهد مبارك ومستمر لحد النهاردة.

YusraB_@

قال على 6 أبريل "6 إبليس" وبيحكم في قضايا فيها شباب من الحركة دي منهم قضية العزا اللي اتحكم عليهم فيها بمؤبد!

ElbannaSarah@

ناجي شحاته القاضي اللي ماشي بمبدأ: الظلم أساس الملك. أوقفوا قاضي النظام. أوقفوا قاضي الإعدامات.

Israamostafa4@

محكمة الاستئناف: القاضي ناجي شحاته كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها وحيدته.

AhmedRuby4@

لما تحب تتكلم عن قضاء مصر تكلم عن المجرم ناجى شحاتة فهو خير من يمثل القضاء المصري.

_KhaLeD_OmaR@

ناجى شحاته أحد المعتقلين قاله إن الشرطة عذبته رد عليه وقاله أنت بترمى بلاك على الشرطة.

EngyLolitta@

أعمارنا ليها ثمن.. ومش لعبة في يد أي قاضي معندوش ريحة الضمير.. الشباب مكانها وسط أهلها وفي أشغالها ومكان دراستها مش السجن.

Mostacesc@

القاضي اللي أعلن ميوله السياسية بصراحة قبل كدة.. هيحكم ازاى في قضية وهو منحاز لطرف ضد طرف؟

HanaKh14@

2015: 700 حالة تعذيب منهم 137 اتوفوا جوا (داخل) مناطق الاحتجاز ، بس ناجي شحاته مش معترف بالكلام دا كله.

جيهان شعبان: ناجي شحاته حكم على رامي السيد بالسجن المؤبد علشان راح عزا في واحد زميله من الشهداء.

