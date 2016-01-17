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هاشتاج"أنا شاركت في ثورة يناير" يتصدر مواقع التواصل

17/1/2016
 

مع اقتراب ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، أطلق نشطاء هاشتاج "أنا شاركت في ثورة يناير" يدونون من خلاله ذكرياتهم لمشاركتهم في الثورة وآرائهم في النتيجة التي وصلت إليها البلاد بعد كل ما حدث.. وهذه بعض تدوينات المتفاعلين مع الهاشتاج.

Ahmed Hanafy Mahmoud

أفخر بأني أنتمي إلى هذه الثورة ولن أتخلى حتى يأذن الله بالنصر أو يكتبني من الشهداء .

Ahmed Yusef

كسرت التعتيم الإعلامي على الميدان ..أول صورة خرجت من ميدان التحرير بعد غلق مكتب ‏الجزيرة كانت من تصويري ثم بدأت في البث المباشر من قلب التحرير حتى آخر يوم.

Ahmed Abd Elwhab

هو ممكن يكون محدش وصل ف الميعاد بس لما وصلوا زلزلوا الدنيا تحت أقدام النظام و كتبوا التاريخ أنا شاركت في ثورة يناير?

Mohamed Bin Saleh

25 يناير كانت ثورة جوه النفس أكثر من إنها ثورة على نظام سياسي ، ثوره على الظلم ، ثوره على التخلف و الأفكار الموروثة،  25 يناير كثوره سياسيه انتهت بعد 18 يوما لكن كثوره فكرية باقية علينا و على أولادنا .

Alaa Hammadi

أعظم حدث في تاريخك يا مصر .. الحدث اللي كشف لنا حقيقة ناس كتير … و كشف طهارة شبابك .. وده في حد ذاته شرف# أنا شاركت في ثورة يناير?

أبو العز الاسكندرانى

من فضل ربنا علينا إننا شفنا 25 يناير وشاركنا فيها إنها أيام لا تنسى وإن شاء الله حنكمل ثورتنا ونحرر بلدنا من القتلة الظالمين .

Medhat Essa

جميل إن الواحد يفتح عينيه يلاقي الفيس بوك مشتعل بهاشتاج ?#‏انا_شاركت_في_ثورة_يناير? ، جميل إن الناس متمسكة بالحلم اللي عاوزين يقتلوه .. جميل إنهم مش ناسيين أجمل أيام العمر في الميدان .. جميل إن الثورة لسه عايشة في القلوب رغم محاولات وأدها .. جميل إن التحدي و الإصرار و الأمل لسه موجود .. جميل إن مصر لسه حية .

Salwa El Zoghpy

أنا_شاركت_في_ثورة_يناير? بقلبي والله عشان بابا وقفلنا أدام الباب ومنعنا ننزل، شكله كان شايف الغدر اللي هيحصل.

فارس الهادي

لن تقوم ثوره في مصر إلا بعد ثلاثين عاما وسيتم عزل السيسي وربيع عربي آخر إلى مدى الحياة.

Adm Alsore

الأمة العربية كلها تنتظر ثوار مصر ليضعوا للثورات المضادة حدا …يسقط حكم العسكر

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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