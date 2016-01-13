السيسي يرد على مطالب الحرية والكرامة بإنشاء سجن جديد

السجون الخمسة الجديدة ستتكلف 1.2 مليار جنيه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على استخدام الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 42 سجناً بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقراً يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية .

السجن الجديد الذي أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإنشائه يرفع عدد السجون التي قررت الدولة إنشائها بعد الثالث من يوليو إلى خمسة سجون .

ففي أغسطس عام 2013 صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه .

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا؛ ، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت وزارة الداخلية سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 ألاف متر مربع، يتسع لـ 4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

السجون الخمسة الجديدة وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة الداخلية لوزارة المالية تتكلف مليارا ومائتي مليون جنيه يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والذي ساهم بدوره في عجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه.