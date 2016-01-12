مصر:حبس صحفيين جدد بينهم "نقيب"والنقابة تتحرك

إنتهاكات لحرية الصحافة في مصر

شنت السلطات المصرية هجمة جديدة على حرية الصحافة، فيما بدأت نقابة الصحفيين تحركا جديدا للتذكير بالصحفيين السجناء والمطالبة بالإفراج عنهم عقب صدور تقرير صادم من المرصد العربي لحرية الإعلام وصف ما يحدث مع الصحفيين بالموت البطيء ورصد وجود مائة صحفي خلف جدران السجون، وأرسلت النقابة اليوم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بالإفراج عن الصحفيين السجناء فيما عقدت لجنة الحريات اجتماعا اليوم لبحث تطورات الموقف.

وخلال يوم واحد ( الإثنين 11 يناير) أصدر القضاء المصري حكما بحبس نقيب الصحافة الإلكترونية 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، كما أصدر القضاء حكما بالحبس 3 سنوات غيابيا ضد 3 مصورين صحفيين هم محمد عدلى، وشريف أشرف، وحمدى مختار، سبق القبض عليهم في أغسطس الماضي أمام مشرحة زينهم أثناء قيامهم بمهام عملهم وتصوير تجمهر أسر 9 من قيادات الإخوان الذين قتلوا في اشتباكات مع الأمن في 6 أكتوبر، كما أصدرت نيابة أمن الدولة قرارين بتجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني والصحفي محمود السقا، وفي الوقت نفسه ألقت قوات الأمن القبض على والد الصحفي عمر عبد المقصود ( موقع مصر العربية)أثناء زيارته لنجله في السجن.

وتضمنت مذكرة نقابة الصحفيين لرئاسة الجمهورية بيانا بأسماء أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا، حتى يشملهم العفو الرئاسى، لكن المذكرة تضمنت 28 صحفيا محبوسا فقط بينهم 14 من أعضاء النقابة والآخرون ممارسون للمهنة بينما ذكر تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام الذي صدر يوم 5 يناير أن عدد الصحفيين السجناء هو مائة سواء من أعضاء النقابة او من غيرهم.

وطالبت مذكرة النقابة بالإفراج عن الصحفيين السجناء وعلى رأسهم محمود شوكان ويوسف شعبان، ، كما أعادت التذكير ب 8 حالات مرضية تحتاج لرعاية عاجلة من بينهم مجدي حسين وهانى صلاح الدين رمزى، المودع بسجن العقرب على ذمة القضية رقم 2210 لسنة 2014، التى قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر فيها وإعادة القضية للمحاكمة فى جلسة الخميس الماضى 3 ديسمبر، والذي يحتاج لنقله لأحد المستشفيات المتخصصة لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته وإزالة ورم بالبروستاتا تم اكتشافه خلال فحص أجرى له مؤخرًا، فضلاً عن أنه يعانى من التهاب حاد بالشبكية، الأمر الذى يهدده بفقدان البصر إلى جانب إصابته بمرض السكر، وكذا يوسف شعبان المحبوس على ذمة القضية رقم 6864 لسنة 2015 جنح الرمل، والذي يحتاج إلى نقله لأحد المستشفيات المتخصصة، حيث إنه يعانى من فيروس سى والذى يعرض حياته للخطر لعدم توافر الرعاية اللازمة بالسجن، وكذلك المصور محمود شوكان المودع بسجن استقبال طرة، على ذمة المحضر 1599 إدارى مدينة نصر لسنة 2013 يحتاج لنقله إلى أحد المستشفيات حيث إنه يعانى من "فيروس سى"، ما يعرض حياته للخطر، ومن ضمن الأسماء، التى طالبت النقابة بإخلاء سبيلهم محمد صابر البطاوى ومحمود مصطفى وحسام الدين السيد وهشام جعفر ومحمد على حسن وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومحمد على صلاح.

وبينما أصدرت لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب بيانا أدانت فيه الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة الفلسطينية في الأرض المحتلة والتي وصلت الى 450 إنتهاكا، كما أعربت عن قلقها البالغ من تراجع الأوضاع فى عدد من الدول العربية التى تشهد نزاعات وصراعات مسلحة، وفى مقدمتها اليمن وسوريا وليبيا والعراق، ونجم عنها سقوط أكثر من ( 60 ) شهيداً من الصحفيين والإعلاميين أثناء أدائهم لواجبهم المهنى، خلال عام ( 2015 ) المنصرم، إلا أن البيان خلا من أي ذكر للانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة المصرية والتي تضمنت سقوط 4 قتلى في العام 2015، وحبس مائة صحفي، ووقوع 1850 انتهاكا ميدانيا بحسب تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام.