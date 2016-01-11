"نحلة" قد تجبر العالم على تغيير مصيره!

من بين 100 نوع من المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها البشر، يلقح النحل وحده 70 منها، لذلك فإن طنين تلك الحشرة الصغيرة يعادل في السوق العالمية ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي!

تعمل الكثير من المختبرات حول العالم بدأب كخلية نحل نشيطة، لحل مشكلة تهدد مستقبل 7 مليارات إنسان على كوكبنا؛ فأعداد نحل العسل تتناقص بشكل مطرد منذ عام 2006، وتدق ناقوس الخطر بقرب موعد انقراضها، مما يعني أن العالم سيواجه قريباً كارثة تأثير النحلة.

يرجع السبب وراء ذلك التناقص إلى عدة عوامل، منها ازدياد استخدام المبيدات الحشرية، والتعدي على مواطن النحل الطبيعية، وانتشار أمراض النحل من قارة لأخرى عبر وسائل النقل الحديثة.

لقد شاركت تلك العوامل لترفع نسبة انهيار مستعمرات النحل في الولايات المتحدة إلى 30% سنوياً، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية عام 2013، ما دفع الرئيس الأمريكي لإصدار مذكرة في 2015 توصي باتباع إستراتيجية للحفاظ على نحل العسل، كما أن نسبة الخسارة تصل إلى 90% في أماكن أخرى.

كذلك أصدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي قراراً بمنع استخدام عدد من المبيدات الحشرية المضرة بالنحل، ولم تتوقف الأمم المتحدة عن إطلاق تحذيراتها، مطالبة بتغيير النشاطات المضرة بالنحل، لتجنب كارثة زراعية في المستقبل.

نحلة صغيرة تهدد العالم

في مشهد تخيلي إذا أصبحنا في عالم بلا نحل، فإن ما يقارب من 52% من الخضراوات والفواكه التي تتوافر في الأسواق كالتفاح، والمانجو، البصل، والجزر، والليمون، وغيرها ستختفي؛ بل يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك لانقراض 20 ألف نوع من النباتات.

كما سيبدأ المزارعون في البحث عن وسائل الأخرى لتلقيح محاصيلهم حتى إن كلفتهم الكثير من المال؛ لكن ذلك يعني أيضًا ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سريعاً في الأسواق.

ولن يتوقف التضخم على المنتجات الزراعية فقط، بل أيضا اللحوم ومنتجات الألبان الدواجن، تعتمد بشكل كبير على النباتات التي تتغذى عليها الماشية والتي ستواجه نفس المشكلة، يجب ألا ننسى كذلك المنتجات القطنية من مختلف الملابس إلى المستلزمات المنزلية التي ستتأثر باختفاء أحد أهم ملقحات نبات القطن.

ويظهر من الأمثلة السابقة مدى اعتمادنا الخفي على تسخير السماء للطبيعية في عصر التكنولوجيا، وكيف أمكن لطنين نحلة صغيرة أن يعدل قرارات أقوى الدول في العالم.

لحسن الحظ لم تحدث تلك الكارثة بعد، ويمكنك مواجهتها ببساطة من خلال زراعة وردة صغيرة في شرفتك، تستقر عليها نحلة عابرة لتتغذى وتستمر في عملها الدؤوب.