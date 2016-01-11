قائدالجيش الباكستاني:ردنا سيكون مفاجئا لأي متآمرعلى السعودية

الجيش الباكستاني يتعهد بحماية سيادة السعودية

قال رحيل شريف قائد الجيش الباكستاني إن بلاده تربطها علاقات دفاعية قوية مع المملكة العربية السعودية وأي تهديد للمملكة سيقابله رد قوي من باكستان، وفق بيان نقله تلفزيون "جيو" الباكستاني.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع أن بلاده ، تربطها "علاقات أخوية" بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعطي أهمية كبرى لأمن هذه الدول، فيما أعرب محمد بن سلمان في ختام زيارته لباكستان عن تقديره للعلاقات السعودية-الباكستانية وقواتها المسلحة ودورها في مكافحة الإرهاب.

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط السعودية التي تصدر من لندن ونقلا على لسان مصادر مطلعة فإن قائد الجيش الباكستاني أكد ولي ولي العهد السعودي أن القوات المسلحة الباكستانية وخلفه الشعب الباكستاني كله لن يسمحوا لأي جهة كانت المساس بأمن واستقرار السعودية وأن من يفكر في الإعتداء على الرياض يجب أن يحسب حساب الرد الباكستاني الذي سيفاجيء أى متآمر على السعودية .

من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال اجتماع مع ولي ولي العهد السعودي "سيقف الشعب الباكستاني دائما مع الشعب السعودي ضد أي تهديد لسيادة المملكة ووحدة أراضيها".

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنها حصلت على معلومات من مصادر في وزارة الدفاع الباكستانية تفيد بأن الجانبين "السعودي والباكستاني " بحثا "الدور الذي ستلعبه إسلام آباد في إطار التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، والذي أعلنته السعودية الشهر الماضي، بحيث سيكون دورها حفظ سيادة المملكة في مواجهة الإرهاب في حال انتشار جنودها على الأراضي السعودية".

وبعث الامير محمد بن سلمان برقية شكر لرئيس الوزراء الباكستاني، قال فيها: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم لدولتكم بالغ شكري وعظيم امتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف: "لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الالتقاء بكم وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.. لمصلحة الشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم قضايا أمتنا الإسلامية".