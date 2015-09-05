"العدالة والتنمية" الأول بالجهوية والثالث بالبلدية في المغرب

بنكيران يحتفل بفوز حزبه في الانتخابات المغربية ـ أ ف ب

نجح الإسلاميون في المغرب في امتحان الانتخابات البلدية والجهوية، فقد احتلوا المرتبة الأولى في "الجهوية" بينما احتلوا المركز الثالث في "البلدية" على الرغم من مضاعفة مقاعدهم 3 أضعاف، كما جاء في النتائج المؤقتة للانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وقالت الوزارة: إن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت الجمعة بعد حصوله على 6655 مقعدا أي 21.12%، فيما حل حزب الاستقلال ثانيا، بحصوله على 5106 من المقاعد بنسبة 16.22%.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حسب تصريحات مسؤوليه، هذين الحزبين من المعارضة البرلمانية أبرز خصمين سياسيين حيث وجه انتقادات لاذعة لهما خلال الحملة الانتخابية.

وحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية، فقد احتل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي منذ بداية 2012، المرتبة الثالثة بحصوله على 5021 مقعدا، أي 15.94%.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في ظل دستور العام 2011 الذي تم إقراره عقب حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، كما أنها تشكل أهم اختبار لمدى شعبية حزب العدالة والتنمية الذي فاز للمرة الأولى بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم.

وكان هذا الحزب قد حل خلال آخر انتخابات محلية جرت في آيار/مايو 2009 سادسا بنسبة 5.4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

لكن على مستوى الانتخابات الجهوية، فقد كشفت النتائج المؤقتة ان العدالة والتنمية تصدر النتائج بـ174 مقعدا أي 25.66% بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 132 مقعدا أي 19.47%، فيما حصل حزب الاستقلال على 119 مقعدا أي بنسبة 17.55%.

ويقسم المغرب إلى 12 جهة، في إطار نظام الجهوية الجديد الذي أقره دستور 2011. وصار لهذه الجهات سلطات أوسع بموجب الدستور، وستحظى برؤساء يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر. وتضم كل جهة عشرات أو مئات البلديات. يشار إلى ان المغاربة أدلوا بأصواتهم مباشرة في انتخابات البلديات والجهات.

يذكر أن حزب الاصالة والمعاصرة تأسس في العام 2008 على يد "فؤاد عالي الهمة" زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي. وبعد ذلك بعام فقط فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية، لكن مع اندلاع الحراك الشعبي بداية 2011، ورفع صورة مؤسس الحزب بين صور "رموز الفساد" اضطر "عالي الهمة" إلى الانسحاب من الحزب.