المسجد الأقصى يغيب عن القمة الأممية وسط الأزمة السورية

عجيبة هي سيدة العالم الأولى "الأمم المتحدة " ، فلم تشفع صرخات المرابطين بالأقصى و آلامهم بأن يكون لهم نصيب يذكر في جنبات قمة الأمم المتحدة لدى قادة الغرب ، بينما أخذت سورية و مصير رئيسها نصيب الأسد من كلماتهم .



بالتأكيد ليس حبا في السوريين الذي يطردون من على أبواب أوروبا و لكن لاقتسام كعكة سوريا بين أمريكا و حلفائها كما يقول مراقبون .



فقد تناولت أغلب كلمات قادة الغرب الوضع في سوريا و مستقبلها في حين تغافل الجميع عمدا الوضع المشتعل في المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين و كأن صمتهم هذا يوحي بالتواطؤ على تمرير مخطط تقسيم الأقصى زمانيا و مكانيا كما يصف متابعون .



فقد قال أوباما في كلمته "إنه لا بد من مرحلة انتقالية في سوريا لا تشمل الاسد. وأوضح أن هناك من يدعو لبقاء الاسد وهو يقتل شعبه بحجة أن البديل أسوأ."



واضاف في كلمة القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بعض القوى الكبرى تخالف نظم الأمم المتحدة بدعوى محاربة الإرهاب. كما عبر أوباما عن استعداده للتعاون مع روسيا وإيران لحل الأزمة في سوريا."



في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عدم التعاون مع نظام الأسد خطأ جسيم. وأضاف بوتين أن بلاده تقدم الدعم الفني لكل من العراق وسوريا لمواجهة ما وصفه بالإرهاب."



بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون" إن إنهاء الازمة في سوريا تتحمله بالأساس الأطراف السورية، داعيا إياها إلى تقديم تنازلات. كما أضاف قائلا إن مجرمي الحرب الذين يقتلون الشعب السوري يجب ألا يفلتوا من العقاب. "

بل حتى إيران و على غير عادة قادتها عند حديثهم في الأمم المتحدة، تجاهل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأوضاع في المسجد الأقصى والقدس المحتلة تماما في تطور غريب فسره البعض بالتقارب الحاصل حاليا مع اسرائيل فيما يخص الشأن السوري ، وأعلن استعداد بلاده لدعم الديمقراطية في سوريا واليمن.



غاب الأقصى عن كلمات قادة أوروبا و أمريكا و إيران ، و لم تبق إلا كلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتستر بعضا من الحياء المتداعي لدى القمة الأممية فقد طالب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية .

وأكد عدم وجود رغبة جادة لدى الطرف الإسرائيلي في تحقيق السلام. كما استنكر أمير قطر صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات التي تقوم بها قوى متطرفة إسرائيلية ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس.



إن مستقبل الأقصى مرتهن بمستقبل سوريا و باقي الدول العربية هذه هي الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن أذهاننا ، فقبر صلاح الدين الذي حرر المسجد المقدس مدفون بفيحاء الشام "دمشق"

روابط كلمات أهم قادة العالم :

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة

كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين

كلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة

كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في افتتاح أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة