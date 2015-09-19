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وزراء الحكومة المصرية الجديدة.. تاريخ مثير للجدل

19/9/2015

الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
 

لم تكن الأخطاء الإملائية لوزير التعليم المصري الجديد هي الملحوظة الوحيدة التي تناولها المعلقون على تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام السيسي صباح اليوم، بعد أن تم تسليط الضوء على تاريخ عدد من الوزراء الآخرين.

فقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريح سابق لـ"سعد الجيوشي" وزير النقل الجديد عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الطرق والكباري، قال فيه إن إصلاح وصيانة الطرق سيؤدى إلى زيادة نسب الحوادث بين السيارات، لأنه سيجعلها أكثر جودة ومتانة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة السرعة العشوائية بين السائقين، على حد قوله.

أما "طارق قابيل" وزير الصناعة الجديد، فسبق أن كتب على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مهاجما الإضرابات قائلا "هذه الإضرابات بفعل فاعل يريد هدم الدولة، أو أننا نحب أنفسنا أكثر من حبنا للوطن".

ولوزير الثقافة الجديد "حلمي النمنم" العديد من التصريحات السابقة المثيرة للجدل، مثل تصريحه بأن "مصر دولة علمانية بالفطرة" ودعوته إلى إقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية، ملمحا إلى ضرورة قتل البعض منهم، حيث قال إنه لا يوجد أي مجتمع تقدم للأمام من دون إسالة الدماء، وإن قضية المثقفين والسياسيين تقتصر على محاولة ألا يكون هذا الدم "غزيرا" حسب قوله.

وسبق للنمنم أن أبدى معارضته الشديدة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا في لقاء تلفزيوني عام 2012 إن محاكمة مبارك هي "محاكمة لمصر" داعيا إلى الاكتفاء بالإبقاء عليه نزيلا في المستشفى.

وفي يوليو/تموز الماضي، امتدح "النمنم" المذيع المثير للجدل "توفيق عكاشة" معتبرا أنه أحد الأدوات الإعلامية الفعالة التي يمكن أن تدافع عن النظام المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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