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شتائم وأخطاء إملائية في حساب وزير التعليم المصري الجديد

19/9/2015

من حساب وزير التعليم المصري الجديد على فيس بوك
 

بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة، ظهر اسم الدكتور "الهلالي الشربيني الشربيني الهلالي" وزيرا للتعليم، واكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمتلك حسابا على موقع "فيس بوك".

وقد تداول النشطاء عددا من تدوينات وزير التعليم الجديد، ليكتشفوا عددا كبيرا من الأخطاء الإملائية والشتائم احتوت عليها هذه التدوينات التي يكتبها "الهلالي" تحت عنوان "خواطر د. هلالي" وهو ما رآه النشطاء لا يتفق على الإطلاق مع شخص من المفترض أنه المسؤول الأول عن ملف التعليم في البلاد.

ففي تدوينة خصصها لمهاجمة قناة الجزيرة، كتب وزير التعليم الجديد كلمة "مزيع" بدلا من "مذيع" و"المنصوره" بدلا من "المنصورة".

وفي تدوينة أخرى كتب الهلالي "تعزب" بدلا من "تعذب" و"المصلحه" بدلا من "المصلحة".

وفي أغسطس/آب 2014 كتب الهلالي كلمة "أعذكم" بدلا من "أعزكم" و"ذوجها" بدلا من "زوجها" و"ألزمه" بدلا من "الذمة".

وكتب "الهلالي" في ديسمبر/كانون الأول 2014 قائلا: أقترح على وزارة التربية والتعليم أن تعقد دورات (مجانيه) في محو (الاميه) وتحسين الأداء اللغوي لبعض (المزيعين) ومقدمي البرامج.

وفي قصيدة كتبها "الهلالي" في مدح الجيش ومهاجمة منتقديه، كتب وزير التعليم الجديد "هزيان" بدلا من "هذيان" و"القارص" بدلا من "القارس".

ويقول الهلالي في القصيدة

( إهداء إلى من لا يعجبه الجيش ورجاله فى هذا البرد القارص)

متقوليش متقوليش

جيش بلدنا زيه مفيش

واقف انته بتكتك وتدفيها

هوا هنا وهناك

سهران يحميها

صقور ما تغفل

نسور ما تنام

يلى يا تحفه

إتغطى تمام

إدفى ونام

عيش فى أمان

بطل قتل

بطل قنص

بطل تدمير

بطل هزيان

بطل تروح

بطل تنوح

بطل تقول

مضطهد

مسكين

بردان

عيش فى وئام

عيش فى سلام

إمبارح الشعب بحايلك

النهرده الشعب بعاتبك

بكره الشعب يواجهك

بعده الشعب يحاكمك

أما التدوينات الأخرى، فقد امتلأت بكلمات نابية وسباب وإهانات لمعارضي النظام واتهامات لهم بالعمالة والخيانة.

وشغل الهلالي منصب نائب رئيس  جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، كما شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات، وعميد كلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات ثم عين مستشارا ثقافي في ليبيا لمدة 4 سنوات، وشغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات في يوليو 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر
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