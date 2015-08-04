نشطاء يصفون "عكاز " كيري بالمشؤوم

عكاز جون كيرى يثير التواصل الاجتماعي (رويترز )

أثار ظهور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ب"عكازين" خلال جولته المكوكية في الشرق الأوسط على مدى اليومين الماضيين وزيارته التالية لسنغافورة ، اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه النشطاء بالعكاز المشئوم.

بدأ كيري جولته الشرق أوسطية من مصر, حيث أعرب خلالها ولأول مرة عن دعم الولايات المتحدة للنظام المصري الذي وصل للسلطة بالانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري إنه معجب بخطوات مصر نحو الديمقراطية , متجاهلا الحديث عن الأزمة السياسية التي تمر بها مصر.

ثم توجه كيري الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشارك في اجتماع مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي والحديث عن الاتفاق النووي مع إيران .

ومن الدوحة توجه إلى سنغافورة حيث التقى صباح الثلاثاء مع نظيره كي شانموغان ، وذلك في محاولة للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة بين دول المحيط الهادئ ، دون أن يتخلى عن العكازين.

وربط نشطاء على صفحات الفيسبوك , بين ظهور كيري بعكازين والسياسية الأمريكية التي قالوا "إنها شاخت ولم تعد قادرة على حسم العديد من الملفات العالمية".

بينما وصف راشد النعيمي عكاز كيري ب"المشؤوم "، واتفق معه إبراهيم منعم وتابع وصفه قائلا هي عصا الترهيب للدول العربية عقب اتفاق الولايات المتحدة مع إيران.

وأصيب كيري في مايو الماضي بكسر في الفخذ في جنيف، خلال مباحثات الدول الست مع إيران قبل إبرام الاتفاق النووي منتصف الشهر الماضي.



