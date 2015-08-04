استشاري: 70 % من العمليات القيصرية يتبعها ولادة طبيعية

الاكتئاب والنزيف والصداع أعراض ما بعد الولادة (الجزيرة مباشر)

قال الدكتور بدر الدين إبراهيم، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن 70% من السيدات اللاتي ولدن قيصرياً لأول مرة يضعن مولودهن الثاني عبر ولادة طبيعية، لافتاً إلى أن الولادة الطبيعية هي الأكثر أماناً للأم والطفل بينما تتعد مخاطر الولادة القيصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن اكتئاب ما بعد الولادة عرض منتشر عالمياً وتختلف درجته بين سيدة وأخرى.

وأوضح الطبيب أن من أسباب اكتئاب ما بعد الولادة التغير الجذري في الروتين اليومي للأم وقلة نومها وقلقها المستمر على وليدها، مؤكداً على ضرورة عدم تناول الأم لأدوية الاكتئاب من تلقاء نفسها إلا بعد استشارة الطبيب وذلك لخطورتها.

وأشار إلى أن 70% من السيدات الحوامل يتعرضن لضيق التنفس وهو أمر طبيعي في شهور الحمل، كما تتعرض الأم بعد الوضع وليدها إلى نزيف دم النفاس الذي يستمر من 4 إلى 6 أسابيع.

وأوصى "استشاري أمراض النساء والتوليد" الأمهات بالرضاعة الطبيعية فهي أفضل غذاء للطفل ويجب على الأم أن تستعد لها في أسابيع حملها الأخيرة، ولا يجب على الأم أن تقلق على وزنها بعد الولادة ولا ننصح باتباع الريجيم القاسي بعد وضع مولودها.

ولفت إلى أن مضاعفات التخدير النصفي ليست خطيرة وأشهرها أعراضها الصداع القوي المستمر، موضحاً أن أي أعراض مثل ضيق النفس مع دم في السعال قد يكون سببها تعرض الأم لجلطة وهنا يجب استشارة الطبيب فوراً.