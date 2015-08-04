البث الحي
تقارير

استشاري: 70 % من العمليات القيصرية يتبعها ولادة طبيعية

4/8/2015
الاكتئاب والنزيف والصداع أعراض ما بعد الولادة (الجزيرة مباشر)

قال الدكتور بدر الدين إبراهيم، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن 70% من السيدات اللاتي ولدن قيصرياً لأول مرة يضعن مولودهن الثاني عبر ولادة طبيعية، لافتاً إلى أن الولادة الطبيعية هي الأكثر أماناً للأم والطفل بينما تتعد مخاطر الولادة القيصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن اكتئاب ما بعد الولادة عرض منتشر عالمياً وتختلف درجته بين سيدة وأخرى.

وأوضح  الطبيب أن من أسباب اكتئاب ما بعد الولادة التغير الجذري في الروتين اليومي للأم وقلة نومها وقلقها المستمر على وليدها، مؤكداً على ضرورة عدم تناول الأم لأدوية الاكتئاب من تلقاء نفسها إلا بعد استشارة الطبيب وذلك لخطورتها.

وأشار إلى أن 70% من السيدات الحوامل يتعرضن لضيق التنفس وهو أمر طبيعي في شهور الحمل، كما تتعرض الأم بعد الوضع وليدها إلى نزيف دم النفاس الذي يستمر من 4 إلى 6 أسابيع.

وأوصى "استشاري أمراض النساء والتوليد" الأمهات بالرضاعة الطبيعية فهي أفضل غذاء للطفل ويجب على الأم أن تستعد لها في أسابيع حملها الأخيرة، ولا يجب على الأم أن تقلق على وزنها بعد الولادة ولا ننصح باتباع الريجيم القاسي بعد وضع مولودها.

ولفت إلى أن مضاعفات التخدير النصفي ليست خطيرة وأشهرها أعراضها الصداع القوي المستمر، موضحاً أن أي أعراض مثل ضيق النفس مع دم في السعال قد يكون سببها تعرض الأم لجلطة وهنا يجب استشارة الطبيب فوراً.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

سيناتور أمريكية تدين سياسة "القتل البشع برعاية الدولة" ضد الفلسطينيين

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة

جيف بيزوس يخطط لإرسال أول امرأة للهبوط على سطح القمر

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

الشركات الأمريكية تواصل الهيمنة على مبيعات الأسلحة العالمية

الطائرة المقاتلة الأمريكية F-35