شعبية الإسلاميين في المغرب على المحك

رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران

(ا ف ب)

يعيش المغرب على وقع حملات انتخابية محلية محمومة يتنافس فيها 30 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، مما يضع شعبية الإسلاميين امام أمتحان كبير، رغم ثقتهم باحتلال المركز الأول بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.، ذلك في الانتخابات المحلية المرتقبة بداية الشهر المقبل أيلول/سبتمبر.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، وأهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم.

وانطلقت السبت رسميا التجمعات الخطابية للأحزاب السياسية في مختلف أنحاء المغرب، من أجل الترويج للمرشحين والبرامج. ويتنافس ما مجموعه 130925 مرشحا لملء 31503 مقاعد، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد بحسب بيان للداخلية المغربية.

وترأس عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، مهرجانا خطابيا في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط حضره نحو 700 من مسؤولي الحزب وأنصاره ووسائل الإعلام.

وأبدى إبن كيران تفهمه لكون نقابة حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الرابعة، وكذلك كون حزبه احتل المرتبة الخامسة في انتخابات الغرف المهنية (7 آب/أغسطس)، لكنه خاطب الحاضرين بكثير من الثقة قائلا "سيكون من الطبيعي أن تكون الانتخابات الجماعية (المحلية) وكذلك الانتخابات البرلمانية (2016) من نصيبنا".

وأضاف "من يدعي أنه سيحل في المرتبة الأولى وسيسبقنا فليقدم لنا سببا وتفسيرا وليقل لنا ماذا فعل للشعب المغربي"، متابعا في نوع من التحدي لخصومه "إذا أردتم هزيمة حزب العدالة والتنمية فأنا أخبركم كيف؟؟: شمروا عن سواعدكم" ليتعالى تصفيق الحاضرين.

وخصص ابن كيران جزءا كبيرا من كلمته التي استمرت أكثر من ساعة لتوجيه انتقادات لاذعة لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه بعد أشهر من انطلاق الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011.

وكان حزب العدالة والتنمية قد احتل خلال آخر انتخابات محلية جرت في أيار/مايو 2009 المرتبة السادسة بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

بدوره، نظم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مهرجانا خطابيا في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، لعرض برنامجه ومرشحيه تحت شعار "روح المواطنة في خدمة المواطن".

ووجه مصطفى الباكوري أمين عام الحزب رسالة غير مباشرة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، خصمه السياسي الأول بالقول "لدينا 25 ألف مرشح والشعارات الانتخابية الفارغة انتهى زمنها".

واتهم الباكوري الحكومة "بعدم فعل أي شيء بعد مرور أربع سنوات من ولايتها الحكومية"، معتبرا أنها "لم تعد تتمتع بثقة المواطنين". وأضاف أنه لم يعد بالإمكان "خداع المغاربة" "الذين يرغبون في التصويت لمن يتعامل معهم بصدق فقط.

وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، بحسب وزارة الداخلية 16310 مرشحين أي ما نسبته 12,46%، فيما بلغ مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة 18227 أي بنسبة 13,92%.

وبحسب أرقام الداخلية نفسها الصادرة، فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2%، فيما بلغ مجموع ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925.

أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 19 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت في المجموع 15879 وفق المصدر نفسه.

ولن ينتهي مسلسل التنافس الانتخابي في الرابع من أيلول/سبتمبر لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات، اذ ستجري في 17 أيلول/سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الاول/أكتوبر.

وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.