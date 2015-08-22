سلسلة الغارات الإسرائيلية على سوريا منذ 2013

طائرة مقاتلة إسرائيلية

(أرشيفية)

إسرائيل التي شنت الخميس والجمعة غارات جوية دامية على الجزء السوري من الجولان، وجهت منذ 2013 سلسلة ضربات طاولت أهدافا سورية و أخرى لحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري.

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30 كانون الثاني/يناير:

الطيران الإسرائيلي يقصف قرب دمشق موقعا لصواريخ أرض-جو ومجمعا عسكريا محاذيا يشتبه بانه يضم مواد كيميائية، بحسب مسؤول أمريكي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الغارة قد تكون الحقت أضرارا بأهم مركز أبحاث حول الأسلحة الجرثومية والكيميائية. وأكدت إسرائيل الغارة ضمنا مكررة أنها لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله.

3 و5 أيار/مايو:

إسرائيل تشن غارتين قرب دمشق. وقال دبلوماسي في بيروت إنه تم استهداف مركز للأبحاث العملية في جمريا سبق أن أصيب بغارة كانون الثاني/يناير، إضافة إلى مخزن أسلحة كبير ووحدة دفاع مضادة للطائرات. وقتل 42 جنديا سوريا على الأقل.

30 تشرين الاول/أكتوبر:

مقاتلات إسرائيلية تقصف قاعدة جوية في شمال غرب سوريا وفق وسائل إعلام. والقصف استهدف حمولة صواريخ أرض-جو كانت موجهة إلى حزب الله.

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25 شباط/فبراير:

الطيران الإسرائيلي يقصف قاعدة صواريخ لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

19 آذار/مارس:

مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع للجيش السوري في الجزء السوري من الجولان والجيش السوري يتحدث عن سقوط قتيل، وذلك ردا على انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية إسرائيلية في الجزء المحتل من الجولان.

23 حزيران/يونيو:

غارات إسرائيلية على مواقع سورية ردا على سقوط قذائف في الجزء المحتل من الجولان. وبيان إسرائيلي يقول إن "المواقع المستهدفة تشمل مقارا عسكرية سورية وقواعد إطلاق".

15 تموز/يوليو:

قصف ثلاثة أهداف إدارية وعسكرية في الجزء السوري من الجولان بعد اعلان إسرائيل سقوط صواريخ. (المرصد السوري).

31 آب/اغسطس:

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة من دون طيار مصدرها سوريا تجاوزت خط فض الاشتباك في الجولان. وفي 23 أيلول/سبتمبر، تم أسقاط مقاتلة سورية فوق الجولان بحسب الجيش الإسرائيلي.

7 كانون الأول/ديسمبر:

النظام السوري يتهم إسرائيل بشن غارتين على منطقة ديماس شمال غرب دمشق وعلى مطار دمشق الدولي. وبحسب المرصد السوري فان ديماس تشكل موقعا عسكريا.

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18 كانون الثاني/يناير:

غارة إسرائيلية على هضبة الجولان تسفر عن مقتل ستة عناصر من حزب الله بينهم نجل قيادي مهم إضافة إلى ضابط في الحرس الثوري الايراني (مصادر إيرانية وأخرى قريبة من حزب الله). وحزب الله يرد بعد بضعة أيام في منطقة مزارع شبعا في هجوم يسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

28 كانون الثاني/يناير:

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صواريخ من الجولان السوري.

29 تموز/يوليو:

الطيران الإسرائيلي يقتل عنصرين من حزب الله وثلاثة مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة القنيطرة بالجولان (المرصد السوري).

20 اب/اغسطس:

سقوط أربعة صواريخ اطلقت من الجزء السوري من الجولان على الجليل بشمال إسرائيل من دون ان تسفر عن ضحايا. وإسرائيل ترد بشن سلسلة غارات جوية تسفر عن قتيل وسبعة جرحى سوريين بحسب النظام.

21 اب/اغسطس:

غارة إسرائيلية جديدة على الجولان والحصيلة مقتل خمسة مدنيين بحسب دمشق في حين تحدث مصدر عسكري إسرائيلي عن مقتل أربعة او خمسة مقاتلين مسؤولين عن اطلاق الصواريخ