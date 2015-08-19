شباب عدن يطلقون حملة لتنظيفها من أثار الحوثيين

شباب عدن خلال مشاركتهم في حملة "هيا ننظفها"

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هيا ننظفها " حمة أطلقها عدد من شباب مدينة عدن اليمنية لتنظيف المدينة من مخلفات الموجهات التي شهدتها منذ استيلاء مليشيا الحوثي عليها قبل خمسة أشهر .

الحملة تشبه في مضمونها الحملات التي أطلقها شباب الثورة اليمنية لتنظيف البلاد عقب نجاح الثورة في طرد المخلوع علي عبد الله صالح من رئاسة البلاد ، وقام الشباب بجمع أدوات التنظيف والنزول للشوارع في محاولة لتنظيفها وبث روح التفاؤل في الشارع اليمني .

ويقول أحد المشاركين في الحملة لمراسل "الجزيرة مباشر" : الهدف من الحملة تنظيفها من مخلفات الحرب وهي ذات دلالة معنوية ، خاصة وأن حجم المخلفات كبير ولا تقوى عليه القوى التطوعية وحدها

وأضاف أن الحملة حظيت بمشاركة واسعة من الشباب والفتيات ، مشيرا إلى إمكانية تعميمها في كافة محافظات ومدن اليمن

الحملة أطلقتها مؤسسة " عدن أجين " ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام