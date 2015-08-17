البث الحي
تقارير

خبير تغذية: وفرة ألوان الطعام تحقق توازناً غذائياً

17/8/2015

قال "د.خالد المقدم" أخصائي التغذية وعلوم الأطعمة، إن لكل لون طعام فائدة مختلفة، مشيرا إلى أن وفرة الألوان على المائدة تحقق لمن يتناولها توازناً غذائياً وتكاملاً صحياً.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن أكثر الألوان أهمية في البرامج الغذائية هي الأخضر والأحمر، وهما لونان يقاومان الإصابة بأمراض السرطان.

وأشار "خبير التغذية" إلى أن الخضروات والفاكهة ذات اللون الأخضر غنية بالبوتاسيوم والحديد وتساعد على تقوية العضلات وحرق الدهون.

وذكر أن الأطعمة ذات اللون الأحمر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة أمراض القلب والسرطان.

وأوضح "المقدم" أنه يُفضل تتناول الطماطم في شكل "صلصة مطبوخة" لأنها تساعد على إفراز قيمتها الغذائية بشكل أكبر.

وقال إن الهندسة الوراثية تدخلت في شكل الفاكهة، مثل البطيخ مربع الشكل الذي يسهل نقله وشحنه.

وأضاف "خبير التغذية" أن فيتامين (أ) المتواجد في الأطعمة ذات اللون الأصفر يساعد  في الحفاظ على صحة الجلد والعين.

وحذر من السكر والملح اللذين يعطيان سعرات حرارية عالية، ويتسببان في تخزين الدهون ويسميهما البعض "السم الأبيض".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

سيناتور أمريكية تدين سياسة "القتل البشع برعاية الدولة" ضد الفلسطينيين

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة

جيف بيزوس يخطط لإرسال أول امرأة للهبوط على سطح القمر

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط