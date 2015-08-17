خبير تغذية: وفرة ألوان الطعام تحقق توازناً غذائياً

قال "د.خالد المقدم" أخصائي التغذية وعلوم الأطعمة، إن لكل لون طعام فائدة مختلفة، مشيرا إلى أن وفرة الألوان على المائدة تحقق لمن يتناولها توازناً غذائياً وتكاملاً صحياً.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن أكثر الألوان أهمية في البرامج الغذائية هي الأخضر والأحمر، وهما لونان يقاومان الإصابة بأمراض السرطان.

وأشار "خبير التغذية" إلى أن الخضروات والفاكهة ذات اللون الأخضر غنية بالبوتاسيوم والحديد وتساعد على تقوية العضلات وحرق الدهون.

وذكر أن الأطعمة ذات اللون الأحمر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة أمراض القلب والسرطان.

وأوضح "المقدم" أنه يُفضل تتناول الطماطم في شكل "صلصة مطبوخة" لأنها تساعد على إفراز قيمتها الغذائية بشكل أكبر.

وقال إن الهندسة الوراثية تدخلت في شكل الفاكهة، مثل البطيخ مربع الشكل الذي يسهل نقله وشحنه.

وأضاف "خبير التغذية" أن فيتامين (أ) المتواجد في الأطعمة ذات اللون الأصفر يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعين.

وحذر من السكر والملح اللذين يعطيان سعرات حرارية عالية، ويتسببان في تخزين الدهون ويسميهما البعض "السم الأبيض".