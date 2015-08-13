توقعات بتزايد عدد ضحايا موجة الحر بمصر والسودان

موجة الحر مستمرة في مصر حتى منتصف ألأسبوع الجاري

طقس شديد الحرارة يضرب المنطقة العربية -ومنها مصر والسودان- منذ أكثر من أسبوع بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ففي مصر قال الدكتور وحيد السعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد، من يوم الجمعة إلى الاثنين القادم، لتصل في الظل الي 42 درجة مئوية، على حد قوله.

وأضاف "سعودي" -خلال مداخلة هاتفية مع إحد البرامج، أمس الأربعاء، أن درجات الحرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، داخل السيارات لأنها تكون مغلقة مما يزيد من درجات الحرارة، وهذا ما نحذر منه، وهو عدم دخول السيارات فور فتحها، وترك جزء صغير من الزجاج مفتوحا؛ لأن الارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى الانحباس الحراري والموت الفوري.

من جانبه، قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية أخرى لإحدى الفضائيات، إن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير يؤدي إلى إجهاد حراري، وضربات شمس.

وأضاف أنه علينا مساعدة من ترتفع درجة حرارته إلى 40 درجة يكون عبر تغطيسه تمامًا في المياه لتقليل درجة حرارته من 40 إلى 39 وعندها يمكن الاستعانة بمخفضات الحرارة لأنها لا تعمل في درجة حرارة 40.

وأضاف عبدالغفار، أن الوجود في مكان سيئ التهوية حتى إذا لم يكن تحت الشمس قد يصيب الشخص بالإجهاد الحراري.

وأعطى عددًا من النصائح، على رأسها أن يكون مع الشخص زجاجة مياه بشكل دائم، وأن نحاول النزول للعمل في وقت مبكر لتجنب الزحام، وأكثر توقيت يجب البعد عن الشمس هو من الثانية عشرة إلى الثانية ظهرًا.

وأوضح أن المنبهات مثل الشاي والقهوة مضرة للغاية، كما أن العصائر المحلاة تزيد الاحساس بالعطش والجفاف.

يذكر أن موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد أدت إلى ارتفاع حالات الوفاة بين المواطنين المصرين لأكثر من 70 حالة بحسب تصريحات وزارة الصحة.

بينما يشكك أطباء ومختصون في هذا الأمر، ويؤكدون أن هناك وباءً جديدًا يضرب البلاد، لكن السلطات تصر على التكتم على الأمر.

وفي السودان، لقى ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق متفرقة بالسودان، 13 منهم في منطقة "وادي حلفا " أقصى شمال البلاد.

وذكرت عدة قنوات إخبارية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر طبية سودانية، أن معظم المتوفين من كبار وصغار السن والمصابين بأمراض مثل السكر والقلب.

ورجحت المصادر أن يرتفع عدد ضحايا موجة الحر في السودان إلى أكثر من 100 شخص، خصوصًا مع انقطاع الكهرباء في مدن رئيسية.

وطالبت السلطات المحلية في وادي حلفا، الحكومة المركزية بدعمها بالكوادر الطبية بسبب تفاقم تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.