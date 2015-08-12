الخادمي: جهات بعينها وراء عزل الأئمة الوسطيين

نورالدين الخادمي، إمام مسجد الفتح بتونس (الجزيرة مباشر)

قال نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق وإمام مسجد الفتح بتونس، إن قرار عزل الأئمة الوسطيين جاء ضمن تحريض من جهات بعينها، واصفاً قرار عزله بأنه "جائر" ويستهدف شخصه كما استُهدِف بعض الأئمة من قبله.

وأضاف خلال "مؤتمر صحفي لأعضاء المجلس النقابي الوطني لأئمة المساجد بتونس لتوضيح أسباب عزل بعض الأئمة" أن وزارة الشؤون الدينية تسعى لتوحيد الخطب.

وجدد رفضه هذا الإجراء باعتباره عودة لتكريس منطق إملاءات السلطة على الأئمة، الذي ساهم خلال فترة حكم بن علي وبورقيبة في تصحّر الثقافة الدينية لدى التونسيين، وأشار إلى أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن على القرار.

وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت قرارات بعزل بعض الأئمة بحجة مخالفتهم للقانون، غير أن هناك من رأى أن هذه القرارات مسيسة وتتناقض مع هدف مكافحة الإرهاب، لأن الأئمة المعزولين يملكون خطاباً دينياً معتدلاً.

وأصدر القرارات وزير الشؤون الدينية التونسي عثمان بطيخ، وجاء في مقدّمة هؤلاء المعزولين الوزير السابق نور الدين الخادمي، الذي أُبعد عن إمامة جامع الفتح بالعاصمة، بالإضافة إلى عزل الشيخ شهاب الدين تليش، من الإمامة والشيخ البشير بالحسن، والمتحدث الرسمي باسم حزب "التحرير" رضا بالحاج.

وبحسب الأئمة المعزولون، فإن كل المؤشرات تدل على أن معركة المساجد مرشحة لكي تستمر، لا سيما بعد أن دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الأئمة إلى أداء صلاة العيد داخل المساجد، ومنعها في الساحات العامة كما حصل خلال السنوات التي أعقبت الثورة.