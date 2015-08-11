الأطباء ينصحون بشرب سوائل أكثر لمواجهة الحر

يحمل هذا الصيف معه موجات الحر اللاذعة والتي تجتاح دولنا العربية، والتي تهدد الصحة بشكل كبير، حيث تفاقم درجات الحرارة المرتفعة مشاكل القلب والتنفس مؤدية الى الوفاة في بعض الأحيان.

وتناولت حلقة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" كيفية تعويض ما تفقده أجسامنا من السوائل يومياً في ظل قسوة درجات الحرارة المرتفعة ونصح الأطباء بشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل وتجنب أشعة الشمس في أوقات الظهيرة خاصة للمرضى والأطفال.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية NHS إلى أن معدل درجة الحرارة التي تصل الى 30 درجة مئوية خلال اليوم و15 درجة مئوية خلال ساعات الليل، والتي تتواصل الى يومين متتاليين، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز المخاطر الصحية، إلا أنها تختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.

ومن المخاطر الصحية الرئيسية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة و الجفاف و ارتفاع درجة حرارة الجسم والتي من شأنها أن تزيد من أعراض أمراض القلب والتنفس، والإنهاك الحراري وضربات الشمس.

وبالطبع تؤثر موجات الحر والحرارة المرتفعة على الجميع، إلا أن هناك فئات معرضة للخطر أكثر من غيرها وهم كبار السن فوق الـ75، الرضع والاطفال، وكذا المصابون بالأمراض المزمنة وبالأخص أمراض القلب والتنفس.

أيضاً المصابون بأمراض عقلية خطيرة، والأشخاص الذين يتناولون أنواعا معينة من الأدوية التي تؤثر على التعرق والتحكم بدرجة حرارة الجسم، وأيضاً الأشخاص النشيطين جسمانياً.

ومن أجل تجنب أية مشاكل صحية للجميع في ظل درجات الحرارة المرتفعة، أوصت وزارة الصحة البريطانية بتتبع عدة خطوات قدر المستطاع منها إغلاق النوافذ واسدال الستائر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أعلى منها داخل المنزل.

وكذلك تجنب أشعة الشمس وبالأخص ما بين الساعة الـ 11:00 و الثالثة عصراً، حيث تصل درجة الحرارة ذروتها في هذه الفترة، كما ينصح باستخدام الستائر ذات الالوان الفاتحة لتقوم بعكس الحرارة وليس امتصاصها، وبالتالي المحافظة على درجات مناسبة داخل الغرف والمنازل.

أيضاً أخذ حمامات باردة ورش الماء على الجسد للتبريد، وشرب كميات مناسبة من السوائل الباردة وبالأخص المياه، وتجنب مدرات البول مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وفاتحة اللون، واعتمار القبعة عند الخروج .

كما أوصت بتجنب القيام بالنشاطات الرياضية الشاقة في ساعات الذروة، ومن الضروري طلب المساعدة الطبية في حال شعر أحدكم بأعراض الصداع أو الدوار والغثيان والقيء، وضعف العضلات وتشنجها وشحوب الوجه وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي حال عدم علاج هذه الاعراض سوف تتطور ليصاب الشخص بضربة الحرارة، وتشمل أعراضها الصداع والغثيان والعطش الشديد والنعاس مع احمرار وجفاف الجلد وارتفاع درجة الحرارة المفاجئ مع الارتباك والعدوانية والاختلاج وفقدان الوعي

وفي حال عدم علاج ضربة الحرارة فوراً وبشكل سريع من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر في الدماغ وأجهزة الجسم المختلفة من ثم الوفاة!.