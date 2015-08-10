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البنتاغون يعتبر الصحفيين "جواسيس" في مناطق الحروب

10/8/2015

اندلعت مواجهة حامية الوطيس بين الصحافة الأمريكية ووزارة الدفاع "البنتاغون" بعد أن اعتمدت دليلا اعتبرت فيه الصحفيين "جواسيس" ومقاتلين غير شرعيين" في مناطق الحروب في بعض الحالات. وتواجه الوزارة انتقادات بشأن التوجيهات القانونية الجديدة التي أصدرتها وتستهدف الصحفيين

ولم تحظ التوجيهات بالاهتمام عند صدورها في حزيران/يونيو الماضي ضمن "دليل قانون الحرب" الجديد الذي أصدرته الوزارة وهو عبارة عن مجموعة من النصائح القانونية للقادة وغيرهم من المسؤولين في المؤسسة العسكرية الاميركية.

ولكن وفي مقالها الافتتاحي الاثنين، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز التوجيهات ودعت إلى الغائها محذرة من أنها تجعل من عمل الصحافيين الذين يغطون النزاعات المسلحة "أكثر خطورة وتعقيدا وخضوعا للرقابة".

وينص الجزء الخاص بمعاملة الصحافيين في التوجيهات على انهم بشكل عام مدنيون يجب حمايتهم من الهجمات. ولكن وفي بعض الأمثلة الغامضة، تقول التوجيهات أن الصحافيين يمكن ان يكونوا "مقاتلين غير شرعيين" وهي نفس الفئة التي تندرج فيها المليشيات أو عناصر تنظيم القاعدة.

وجاء في الدليل إن "تغطية العمليات العسكرية يمكن أن تكون مشابهة جدا لجمع الاستخبارات وحتى التجسس".

وقال إن "الصحافي الذي يتصرف كجاسوس يمكن ان يخضع لإجراءات أمنية ويعاقب في حال القبض عليه. ولتجنب الخلط بين الصحافيين والجواسيس، فإن على الصحافيين العمل بشكل مفتوح وبإذن من السلطات المعنية".

كما يؤيد دليل التوجيهات مراقبة عمل الصحافيين ويقول "قد تحتاج الدول إلى مراقبة عمل الصحافيين أو اتخاذ إجراءات أمنية أخرى حتى لا يكشف الصحافيون عن معلومات حساسة للعدو".

ويضيف "بموجب قانون الحرب، لا يوجد حق خاص للصحافيين بدخول أراضي دولة دون موافقتها أو الدخول إلى أية منطقة عمليات عسكرية دون الحصول على إذن من الدولة التي تقوم بهذه العمليات".

وحذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن تطبيق الدليل "سيلحق اضرارا جسيمة بالحريات الصحافية". وقالت ان "القادة السلطويين في انحاء العالم قد يشيروا إلى هذا الدليل ليثبتوا أن معاملتهم الاستبدادية للصحافيين، بمن فيهم الاميركيون، تتوافق بشكل كبير مع المعايير التي تعتمدها الحكومة الاميركية".

واضافت إن مقارنة الصحافة بالتجسس يغذي دعاية الحكومات السلطوية التي تحاول التشكيك في مصداقية الصحافيين الغربيين باتهامهم بانهم جواسيس.  كما انتقدت الصحيفة اقتراح الدليل بوجوب حصول مراسلي الحرب على إذن من "السلطات المعنية" وتأكيده الواسع على ضرورة المراقبة لمنع الكشف عن معلومات حساسة للأعداء.

وقالت "إن هذه العبارة "غير المثبتة" تتعارض مع القانون الدستوري الأميركي وتقدم للدول الأخرى التي تراقب الصحافة بشكل روتيني، مرجعية سهلة".

كما انتقدت "لجنة حماية الصحافيين" دليل التوجيهات وحذرت من التأثير السلبي له في الوقت الذي يتعرض عدد قياسي من الصحافيين للاعتقال أو القتل في العديد من مناطق النزاع ومن بينها أوكرانيا والكونغو.

وقالت اللجنة "في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى قيادة عالمية في حقوق الانسان وحرية الصحافة، فان البنتاغون يصدر وثيقة تساعد للأسف على خفض تلك المعايير".

المصدر : الجزيرة مباشر
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