تحركات لتثبيت وقف النار ورفع الظلم عن غزة

تجري على ما يبدو اتصالات غير مباشرة لتثبيت الهدنة بين قطاع غزة وتل أبيب والوصول إلى تسوية طويلة الأمد مقابل حل مشكلات مزمنة للقطاع.

فقد نقلت وكالة أنباء الأناضول عن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوله إن هناك جهودا دولية تبذل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نافيا أن يكون مشروعا سياسيا، وإنما لحل مشكلات غزة. وأكد أن هذا غير منفصل عن الواقع الفلسطيني، ونقوم به حتى لا نترك غزة تغرق في أزماتها.

وتؤكد مصادر بحركة حماس أن أي رفع للظلم الواقع على غزة -تحت سمع وبصر العالم – لن يكون أبدا على حساب التفريط في خيار المقاومة الإستراتيجي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته.

وقال مصدر فلسطيني بارز بحركة حماس للجزيرة مباشر إن ثمة متغيرات مهمة علي ساحة المقاومة تبشر بالخير من بينها: إن المبعوثين الدوليين باتوا يتوافدون على حركة حماس مطالبين قيادتها منح إسرائيل الأمن مقابل رفع الحصار عن غزة والتوقيع على اتفاق تسوية طويل الأمد.

وأضاف أن كل الخسائر في السلاح والجند التي تعرضت لها المقاومة في غزة تم تعويضها بالكامل وتحسين قدراتها عن ذي قبل، إضافة إلى أن حماس والجهاد خاصة وجميع الفصائل المقاومة عامة باتت الآن "إيد واحدة" في مواجهة إسرائيل.

دراسة فتح المعابر

وعلى الصعيد الإسرائيلي، أوصى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي مؤخرا وزير الدفاع موشيه يعلون بتغيير سياسة الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة، ودراسة إمكانية فتح المعابر الحدودية على نطاق واسع.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أنه بموجب هذه التوصية تسمح إسرائيل بتوجه آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج عن طريق معبر إيريز ومنه إلى الأردن عن طريق جسر اللنبي، وستعيد كذلك فتح معبر كارني لنقل البضائع، وتوسع نطاق العمل في معبر كرم سالم بالإضافة الى السماح بتوجه عمال فلسطينيين للعمل في التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع.

وقالت الصحيفة إن عددا من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين يعتقدون بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في استباب الهدوء على حدود قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن نسبيا، وفي التخفيف من الضغوط الدولية الممارسة على اسرائيل

وكان خالد مشعل قد قال لـ "الأناضول" أيضا إن إسرائيل طلبت من حركته، عبر وسيط أوروبي، الإفراج عن "أسيريْن" وجثتين"، فقدوا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي. وأضاف مشعل، أن حركته امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط – لم يذكر هويته- ، إنها لن تبدأ أي شكل من التفاوض في شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، قبل الإفراج عن محرري "صفقة الأسير الإسرائيلي السابق شاليط لدى حماس" .

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية قامت باعتقال 70 أسيرا ممن تحرروا بموجب صفقة "شاليط"، وأعادت أحكام 34 أسيرا ( من بينهم أحكام بالمؤبد).