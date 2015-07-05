الحصار يخنق غزة والوضع يزداد سوءا

حي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (ارشيفية)

بعد 9 أعوام من الحصار وعام من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يزداد الوضع سوءا في القطاع؛ فلا الحصار رفع، ولا البيوت عمرت، ولا عادت الحياة إلى طبيعتها، وازدادت حدة الفقر والبطالة وسوء المعيشة، وتردت الأحوال الاقتصادية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حربا دامية الصيف الماضي على قطاع غزة، استمرت خمسين يوما خلفت أكثر من 2200 شهيد فلسطيني، و73 قتيلا من الجنود الإسرائيلية، ودمرت أحياء بكاملها، ولم يبق من حي الشجاعية المدمر سوى ركام منازل دمرتها الغارات والدبابات الإسرائيلية، وأبادت اكثر من 19 اسرة بكامل أفرادها.

ويقول روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة: "أعتقد أن النزاع الأخير، أوجد أكثر من النزاعين السابقين، شعورا أكبر باليأس، وليس هناك شعور بأن الأوضاع ستتحسن".

وأضاف تيرنر: "سكان القطاع أصبحوا يشعرون بأن "حياة أطفالهم لن تكون أفضل من حياتهم، ولن يكون لديهم فرصة أبدا في أن تكون لديهم حياة طبيعية". وبحسب استطلاع رأي أجري مؤخرا، فإن واحدا من بين كل اثنين في قطاع غزة يرغب في الهجرة.

وبينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي كانت على رأس من تصدى -مع فصائل أخرى- للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر أغسطس/آب 2014، "انتصارها"، أكدت إسرائيل أنها حققت أهدافها في الحرب المتمثلة بتدمير الانفاق ووقف إطلاق الصواريخ.

ويقول أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة انه "من الصعب الحديث عن مكاسب" للطرفين، موضحا أن التقدم الوحيد هو "أنهم أدركوا عدم وجود حل عسكري، ويجب الجلوس والتحدث" معا.

وتتوارد أنباء عن اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين، الأمر الذي أثار السلطة الفلسطينية في رام الله، التي سارعت إلى إعلان تعديلات "طفيفة" على حكومة الوفاق الوطني ما أدى إلى ندلاع ازمة جديدة بين الضفة والقطاع.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل/نيسان 2014 لإصلاح العلاقات المتدهورة منذ 2007 عندما طردت حركة حماس فتح من غزة.

انفجار متوقع

ومع ازدياد الإحباط والغضب، وانتشار الجهاديين في سيناء المجاورة، يؤكد القيادي في حماس أحمد يوسف أن "كافة المقومات متوفرة لحدوث انفجار، فلم يتم البدء بإعادة الإعمار، والحرب اظهرت انها ليست الحل".

وبحسب تيرنر، فإنه قبل الحرب، كان "ثلثا السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية وهناك 40% من العاطلين عن العمل. وبعد مرور عام، لم يتغير أي شيء" موضحا أن الأمور تتجه نحو الأسوأ، وأضاف "خسائر الحرب أسفرت عن المزيد من الاحتياجات".

وتابع "بالنسبة لإعادة إعمار المنازل، فإن لدينا أموالا لبناء 200 منزل…لكن علينا أن نبني نحو 7000 منزل".

ويرى عصام يونس الناشط الحقوقي أنه "يتم معاملة الغزيين وكأنهم في حقل تجارب: نقوم بالجمع بين الإذلال والإغلاق وننتظر رؤية النتيجة". وتابع "الشيء الوحيد المؤكد هو أن الأمر سيكون خطرا لأن الناس أصبحوا منفعلين بشكل متزايد".

ويؤكد رباح أبو شنب، بينما يجلس على كرسي بلاستيكي في منزله شبه المدمر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة: إن الوضع أصبح "اسوأ" مما كان عليه سابقا في القطاع المدمر بعد عام على العدوان الإسرائيلي.

ويقول أبو شنب (57 عاما) بغضب بينما كان ينظر إلى الحي من غرفة جلوسه الخالية من الجدران "كان وضعنا أفضل مما هو عليه حاليا. قبل عام انشغل العالم بغزة لكن لا أحد يهتم الآن".



اعتداء على الكرامة

ويقوم الفتى محمد سنداوي (18 عاما) بجمع الحجارة المدمرة من بقايا المنازل في الحي من أجل "اطعام إخوته وأخواته" في القطاع، ويجمع محمد الحجارة تحت أشعة الشمس ليضعها في عربته الصغيرة، ويبيعها بمبلغ 2 يورو تقريبا لشخص يقوم بإعادة تدويرها، في مسعى للتحايل على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ويمنع دخول مواد البناء.

ويقول يحيى الظاظا (20 عاما) مازحا "أصبحت الحرب عادية بالنسبة لنا، نعلم بان ليس لدينا مستقبل في القطاع الفقير والمكتظ الذي يعاني من حصار مستمر منذ تسع سنوات ونسبة عالية من البطالة.

ويرزح قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي المصري الخانق منذ 9 أعوام، وتغلق المعابر على 1.8 مليون فلسطيني يعانون من شظف العيش وصعوبة الحياة والمعاناة على الأصعدة كافة، وهو ما دفع منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد إلى وصف ما يجري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح -وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة غير إسرائيل- بشكل جزئي ولأيام قليلة، وهو ما لا يلبي حاجة أبناء القطاع في السفر والتنقل خاصة للعلاج والتعليم.