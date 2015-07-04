دعوة لانتخابات مبكرة بليبيا لحل أزمة التوقيع النهائي

المؤتمر الوطني العام ( ارشيف )

تتعرض الحكومة الليبية وبرلمانها المؤتمر الوطني بالعاصمة طرابلس إلى ضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل توقيع مسودة الاتفاق الرابعة للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وذلك بعد أن تم تنقيحها، وذلك وسط دعوة لإجراء انتخابات مبكرة يتولى التشريع وتشكيل حكومة في البلاد لإنهاء الأزمة.

وفي ظل تلك الضغوط، تتجه أنظار العالم إلى طرابلس، حيث يتوقع أن يحسم المؤتمر موقفه من المسودة في اجتماع لمكوناته يوم الاثنين المقبل. ويتهم أعضاء بالمؤتمر الوطني المبعوث الأممي ليون بالانحياز لبرلمان طبرق المنحل من المحكمة الليبية العليا، وتجاهل تعديلاتهم التي طالبوا بإدخالها علي المسودة.

وتأتي تلك الضغوط في أعقاب توقيع فرقاء الحوار الليبي بمنتجع الصخيرات بالمغرب -في وقت متأخر من ليلة أمس الأول- على بيان مشترك تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء أزمة بلادهم، خلال الأسبوع المقبل.

وتم هذا التوقيع بحضور المبعوث الأممي ليون، من قبل كل من وفد الحوار عن برلمان طبرق، وممثلين عن المستقلين، وممثلين عن المقاطعين لبرلمان طبرق.

وجاء في البيان، "قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا -في إشارة إلى المؤتمر الوطني الليبي العام- للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية، كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا".

تسوية معظم نقاط الخلاف

ومن جهته أكد ليون أمس الجمعة أن معظم نقاط الخلاف قد حسمت، وأن توقيع الاتفاق بات وشيكا، ودعا وفد الحوار التابع للمؤتمر الوطني العام للعودة إلى طاولة المفاوضات بالصخيرات في المغرب، وذلك بعد إعلان المؤتمر عدم حضوره لهذه الجولة بسبب غياب – تعديلات جوهرية- طالب بها في المسودة المعدلة.

ووفق بيان للمؤتمر الوطني -نشرته وكالة تضامن للأنباء- فإن المؤتمر يتحفظ على ما يعتبره تمكين المسودة الأممية لخصومه أنصار البرلمان المنحل من القرار، بما في ذلك سحب الثقة من رئيس الحكومة التوافقية وتعيينه، وتعيين القائد العام للجيش، وإقرار الطريقة التي تشكل بها الجيش في المنطقة الشرقية، واعتبار القوة التابعة للمؤتمر والحكومة الشرعية بطرابلس الغرب مليشيا في تجاهل صريح لحكم الدستورية.

وفيما يتعلق بموقف أطراف ليبية حزبية مهمة من مسودة الاتفاق:" أعلن حزب العدالة والبناء في بيانه الذي أصدره أمس الجمعة قبوله للمسودة الرابعة المعدلة للاتفاق السياسي"، ودعا المؤتمر الوطني لإرسال وفده للصخيرات وتسجيل اعتراضه ".

في المقابل رفض الحراك الشّعبي –غريان- المسودة، وشدد في بيان له على أن" حكم المحكمة العليا حكم قطعي غير قابل للنقض وهو خط أحمر".

وعلي الصعيد الدولي أصدر سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمغرب بيانا أعربوا فيه عن تأييدهم للصيغة النهائية للاتفاق السياسي، الذي يمثل ما سموه خطوة هامة للغاية في وضع حد للأزمة الليبية. ودعا البيان المؤتمر الوطني العام للانضمام إلى هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

وقد أكد وزير خارجية إيطاليا جينتي لوني إن بلاده ستقوم في الساعات القليلة المقبلة بتكثيف جهودها للوصول سريعا إلى قبول موحد للنص المقدم من قبل الأمم المتحدة.

وحول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، رأى صلاح البكوش القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطني أحد مكونات المؤتمر الوطني –في تصريح للجزيرة مباشر- أن "من حق المؤتمر رفض التمديد لبرلمان طبرق، ورفض بقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتجاهل قرارات القضاء، والتهديدات والإملاءات والسخرية من الإعلان الدستوري والسيادة الوطنية ".

وأكد البكوش أن المخرج الوحيد في ظل جمود الوضع الراهن هو "تشكل حكومة توافق وطني، وخروج كل من البرلمان المنحل، و المؤتمر من المشهد عن طريق إجراء انتخابات مبكرة بضمانات دولية لحسم الجدل حول الجسم التشريعي"، واعتبر أن المسودات المقدمة لن ترضي أي طرف.