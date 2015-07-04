اليونان تتهم أوروبا بممارسة الإرهاب ضدها

مظاهرة في أثينا تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء

(أ ف ب (

اليونان على مفترق طرق مع الدائنين، الذين وجهوا إنذارا لأثينا، بضرورة دفع أقساط الديون المترتبة عليها أو مواجهة العقوبات، وهو الإنذار الذي رفضته الحكومة اليونانية، واعتبرته "إرهابا" ضد الشعب اليوناني، ودعته إلى استفتاء غد الأحد لرفض شروط صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، التي تفرض على اليونانيين إجراءات تقشف قاسية، تتضمن رفع الضرائب وخفض الرواتب والمعاشات التقاعدية.

الرد الاعنف جاء من قبل وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، الذي قال في مقابلة مع صحيفة الموندو الاسبانية نشرت اليوم السبت "ما يفعلونه مع اليونان له اسم هو: الإرهاب". وأضاف "لماذا اجبرونا على اغلاق البنوك؟ لترهيب الشعب. وعندما يتعلق الأمر بنشر الرعب فهذا يعرف بأنه إرهاب."

وأكد أن عدم موافقة أوروبا على اتفاق سيكون باهظ التكاليف للجانبين، وقال فاروفاكيس "لأنه يوجد الكثير عرضة للخطر بالنسبة لليونان مثلما هو لأوروبا فإنني لدي ثقة. إذا انهارت اليونان فإن تريليون يورو "ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي لإسبانيا" ستضيع. إنه مبلغ كبير للغاية ولا أعتقد ان أوروبا يمكن ان تسمح بذلك."

ويرى مراقبون بانه اذا صوت اليونانيون ب"لا" في استفتاء الغد فان اليونان قد تتجه سريعا نحو سيناريو خطر، الا اذا وافق شركاؤها الأوروبيون على تقديم تنازلات خوفا من مخاطر وتداعيات خروجها من اليورو.

وبدا رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس واثقا بقوله عندما دعا اليونانيين إلى رفض مقترحات الدائنين وقال ان التصويت ب"لا" لا يعني القطيعة مع أوروبا" وانما هي وسيلة قوية للضغط للحصول على "اتفاق افضل".

ويقول هولغر شميدنغ الاقتصادي لدى برنبرغ: "إذا صوت اليونانيون بلا، سيصبح التوصل إلى اتفاق مع الدائنين أكثر صعوبة بكثير".

باتت اليونان منذ الثلاثاء متخلفة عن تسديد ديونها بعد عجزها عن تسديد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي من 1,5 مليار يورو. ويفترض أن تسدد 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز/يوليو.

وقالت انييس بيناسي كيري من كلية الاقتصاد في باريس ان "اثينا في وضع معقد جدا. هي تحتاج لتمويل خارجي لتسديد ديونها ولكن كذلك لدفع رواتب موظفيها الآن مع تدهور اقتصادها مجددا".

ويؤمن البنك المركزي الاوروبي وحده حاليا استمرارية القطاع المصرفي اليوناني عبر دعم البنوك التي فرغت خزائنها تقريبا. والأربعاء الماضي قرر حكام المصرف الإبقاء على سقف المساعدة الطارئة مؤجلين اتخاذ قرار بوقفها، بانتظار انتهاء الاستفتاء.

ولكن ما أن يجرى الاستفتاء، قد يتغير الامر. فقد يتم الابقاء على المساعدة الطارئة كما هي لبضعة أيام ولكن اذا لم يحصل البنك المركزي الاوروبي على المال بعد 20 تموز/يوليو، سيصبح الامر مستحيلا تقريبا" وفق انييس بيناسي كيريه.

وتقول وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف قالت في بيان أنه "من دون دعم نظام اليورو، سيصبح نظام الدفع معطلا ولن تكون بنوكها قادرة على العمل".

ومع تعطل أجهزة الصرف الآلي ووقف العمل ببطاقات الائتمان قد تعمد الحكومة لتسيير الأمور إلى عملة "موازية" مثل الأوراق التجارية أو الكمبيالات التي يتم من خلالها الاعتراف بالديون، وما أن تضعها الحكومة في التداول يمكن أن تنتشر في القطاع الخاص.

ولكن إذا تم إصدارها بموازاة اليورو، فقد تفقد هذه الأوراق التجارية المؤقتة قيمتها سريعا. عندها قد تشهد البلاد تضخما متسارعا وانهيارا لنظام الادخار. وستبقى الفواتير غير مسددة والمرتبات غير مدفوعة، وقد يصاب الاقتصاد كله بالشلل. وفي هذه الحالة لن تكون اليونان عضوا في منطقة اليورو، ولكن "طالما لا توجد آلية قانونية للخروج من اليورو، فالخطر كبير بشأن ما سيحدث في أوروبا كلها في ما بعد"، وفق هنريك انرلين من معهد جاك دولور.

وأمام استراتيجية تسيبراس باعتماد سياسة التصالح تارة والمواجهة تارة أخرى، برزت الانقسامات بين مناصري الخط المتشدد مثل المانيا ودول البلطيق ودول شرق أوروبا والمعتدلين مثل فرنسا.

وبدا نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس مطمئنا بحديثه عن "إمكانية التوصل لاتفاق قبل 20 تموز/يوليو في حين بدا رئيس المفوضية جان كلود يونكر جازما بقوله ان التصويت بلا في الاستفتاء يعني "لا" لأوروبا.

وتقول انييس بيناسي كيريه "ما سيحدث في اليونان في حال فوز "لا" لن يتمثل فقط بحدوث سلسلة من الاحداث الاقتصادية وإنما سيتوقف على المفاوضات السياسية. نحن في وضع لم يسبق له مثيل، لا أحد يعلم إلى أين ستفضي الأمور".

وفي أوروبا اعرب سياسيون من اليسار المعارض للتقشف عن تضامنهم مع الحكومة اليونانية كما يخطط البعض منهم للسفر إلى أثينا يوم الاستفتاء.

وتعهد نيشي فيندولا، زعيم المعارضة اليسارية الايطالية المتمثلة بحزب الخضر والحرية، بان "يظهر تضامنا مع الشعب اليوناني في مواجهة "المجزرة الاجتماعية" (في اشارة إلى خطة المساعدة) التي امرت بها بروكسل وباركتها برلين"، والتي يرى فيندولا أنها تتضارب مع مبادئ الوحدة الأوروبية.

أما في إسبانيا فيعتزم حزب "بوديموس" اليساري الراديكالي، الذي أعرب عن تضامنه مع تسيبراس من دون أن يؤكد علنا دعمه للتصويت ضد خطة المساعدة، إرسال مسؤول العلاقات الدولية بابلو بوستيندوي إلى اثينا.

وفي فرنسا، انتقد مؤسس حزب اليسار جان لوك ميلانشون المحاولة "الممنهجة والمنظمة لخنق اليونان من قبل "اليورو غروب" لكي تكون بمثابة نموذج لدول أخرى لتتفادى أي كارثة مالية".

اما الناشط السياسي الإيطالي والكوميدي بيبي غريللو فوعد أيضا بزيارة اثينا يوم الاحد.

وقال غريللو "نريد أن نقول علنا أن تسيبراس يقوم بأمر استثنائي عبر تنظيم هذا الاستفتاء، فهو بكل ديموقراطية يمنح الكلمة الأخيرة للشعب اليوناني". ودعا غريللو إلى التصويت ب"لا" في الاستفتاء.

الدعم لتسيبراس والاستفتاء ب"لا"، لا يأتي فقط من الأحزاب اليسارية، بل ترى فيه الأحزاب اليمينية الأوروبية أيضا خطوة أولى أمام استعادة الدول لسيادتها من سيطرة بروكسل.