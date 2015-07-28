طالبات فلسطينيات

(أرشيفية)

نصف مليون طالب فلسطيني في مهب الريح .. هذه هي الخلاصة التي أعلنتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد اعلانها "أنها قد تضطر لاتخاذ قرار قاس خلال الأسابيع القادمة ما لم يتم سد العجز المالي في ميزانيتها، وأنها ستعمد إلى اغلاق 700 مدرسة يدرس فيها 500 الف طالب فلسطيني في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، إذا عجزت سد العجز المالي في الميزانية والبالغ 101 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة، وقالت "سنضطر لاتخاذ قرار قاس حيال مسألة قدرتنا على فتح المدارس ومراكز التدريب المهني".

قلق فلسطيني

رد الفعل الفلسطيني جاء على لسان حكومة الوفاق الفلسطينية التي أعربت عن بالغ قلقها للتداعيات المحتملة للأزمة المالية المتفاقمة لوكالة "أونروا". وقالت في بيان صحفي إنها تعرب عن بالغ القلق إزاء "الإجراءات التي تنوي أونروا اتخاذها بحجة الأزمة المالية". ونبهت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات" قد تؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز الأونروا "حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم".

البحث عن التمويل

من جانبه قال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع في بيان صحفي إن أونروا لم تتخذ حتى الآن قرارا رسميا بتأجيل الموسم التعليمي في مدارسها لهذا العام، وأكد أن المنظمة الدولية تبذل جهودا لحشد الموارد على المستوى السياسي في العواصم الرئيسية، مشيرا إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وافق على القيام بإجراء اتصالات عاجلة بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن، وحول اتخاذ القرار النهائي بشأن العام الدراسي رجح مشعشع أن يتم اتخاذ قرارا بهذا الخصوص خلال النصف الأول من الشهر القادم .

وعقدت أونروا الأحد الماضي اجتماعا طارئا للجنتها الاستشارية في العاصمة الأردنية عمان لبحث اشتداد أزمتها المالية التي وصفتها بالأشد التي تعصف بها منذ تأسيسها منتصف القرن الماضي.

وناشدت الأونروا جميع المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ دون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة الى أن ضمان استمرار توفير التعليم تعد مسألة كرامة وحقوقا واستقرارا إقليميا.

سخط أردني

ووجه الأردن خلال اجتماع الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين رسالة عبر فيها عن سخطه من الوضع الذي وصلت إليه "الأونروا" ورفضه القاطع لأي محاولة لتصفيتها أو تقليص خدماتها.

وذكرت مصادر إعلامية اردنية أنه تم خلال الاجتماع التلميح إلى وجود "أجندة خفية" تقف وراء بلوغ "الأونروا" إلى هذا الوضع.

حماس تحذر

من جانبها حذرت حركة حماس من تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما حذرت من أن هذا التوجه قد يكون خطوة لإنهاء قضية اللاجئين من خلال توطينهم في مواقع اللجوء.

وقال بيان صادر عن الحركة، أن الوكالة دأبت في الآونة الأخيرة على تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وذلك جساً للنبض، وتمهيداً للتخلي عن دورها الذي أنيط بها منذ العام 1949، والمتمثل في تقديم هذه الخدمات للاجئين إلى حين حل مشكلتهم بعودتهم إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها في العام 1948.

وقالت الحركة إنها ترى في مثل هذا التوجهات "خطوة على طريق إنهاء قضية اللاجئين بتوطينهم في المناطق التي هُجّروا إليها قسراً، الأمر الذي رفضه شعبنا بكل ما أوتي من قوة في الخمسينيات، وما زال متمسكاً بحقه في العودة كحق مقدس لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف".

وتابع البيان أن "ما تسوقه وكالة الغوث من مبررات في محاولة لضرب قطاع التعليم إنما هي مبررات واهية وغير مقبولة، وما هي إلا لعبة سياسية مغلفة بغلاف مالي وفني، وسيترك مئات الآلاف من طلابنا بلا تعليم وعشرات الآلاف من الموظفين بلا عمل ليصب الزيت على نار الوضع الفلسطيني المتأزم في كل أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينية".

وحذرت حماس من مغبة التمادي في هذه الأفكار أو ترجمتها إلى خطوات عملية لأن من شأن ذلك أن يضاعف من حالة التوتر في المنطقة، ويساهم في خلق أوضاع لن يستطيع أحد السيطرة عليها.

ودعت الحركة كل العقلاء إلى تدارك هذا الوضع، كما طالبت منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين وعدم اتخاذ الموقف الصامت المريب. ودعت الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى الوقوف صفاً واحداً لإفشال هذا المخطط الخطير الذي باتت ناره تصل إلى عظم القضية الفلسطينية. بحسب البيان.

ما هي الأونروا

وتعد الأونروا هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتعمل الأونروا على إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وقد تم تأسيسيها في أعقاب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين عام 1948، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في عام 1950.

وهي تمثل حقوق اللاجئين قانونياً وتاريخياً ومعنوياً، ويعمل بها حوالي 22 ألف موظف كلهم (ما عدا مائة ونيف) فلسطينيون ، وتقوم الأونروا بتوفير خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يستحقون تلك الخدمات من بين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة والذين يبلغ تعدادهم 4,7 مليون لاجئ يعيشون في مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي: الأردن ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسوريا.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات التطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتعتبر أميركا وألمانيا هما أكثر دولتين إخلالاً بواجبهما، أما أكثر الدول سخاء فهي الدول الإسكندنافية التي تدفع أعلى نسبة بين دول العالم من دخلها القومي مساعدات للأونروا.