خلافات أمريكية تركية حول سوريا

مقاتلات أمريكية في قاعدة إنجلرليك التركية (ا ف ب)

تتباين المواقف بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول اولويات التحرك في سوريا، ففي الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن الاولوية هي القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، فان أنقرة تضع نظام بشار الأسد في نفس السلة على راس قائمة الأولويات، وتعتبر أن إزالة الأسد ونظامه هو مفتاح الحل في سوريا.

وتبرز الخلافات بين البلدين على الرغم من التصريحات العلنية التي تحاول أن تروج للقواسم المشتركة بينهما، فقد أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية، فيما أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن الجيش التركي "يمكن ان يغير التوازن" في المنطقة. وأكد عدم وجود خطط تركية لإرسال قوات برية إلى سوريا" معلنا الاتفاق مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية هناك. ونُقل عن أوغلو قوله لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا فهناك أرضية مشتركة كافية للتوصل لاتفاق بشأن فتح القواعد الجوية.

وذهب مسؤول أمريكي يرافق الرئيس باراك اوباما في رحلته الإفريقية أبعد من ذلك بقوله انه "لا يزال يتعين العمل على وضع تفاصيل" هذا الاتفاق" مؤكدا أن "أي جهود عسكرية مشتركة لن تشمل فرض منطقة حظر طيران" وهو ما تريده تركيا منذ فترة طويلة.

إذن هو نصف اتفاق، أو اتفاق على بعض البنود دون البنود الأخرى، فأمريكا تريد من تركيا محاربة تنظيم الدولة الإسلامية فقط، وقد حصلت على موافقة أنقرة حول ذلك، وأخذت تركيا في المقابل موافقة واشنطن على إطلاق يدها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، وهكذا خرج الأسد من هذا الاتفاق سالما، إذ أن فرض أي حظر جوي واقامة أي منطقة آمنة في سوريا يحتاج إلى حماية، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة بالطبع.

تركيا تحاول أن تغير قواعد اللعبة، على اعتبار عنها القوة التي يمكن الاعتماد عليها لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، وتحاول ان تفرض شروطها في هذه اللعبة، الا أن الواضح أن الأمريكيين لا يريدون أي تغيير جذري لقواعد اللعبة، باعتبار أن الخطر الوحيد بالنسبة لهم هو تنظيم الدولة الإسلامية

وهذا ما عبر عنه المسؤول الأمريكي بقوله أن "الهدف هو إقامة منطقة خالية من تنظيم الدولة الإسلامية وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا"، معلنا أنه جار البحث عن اتفاق مع أنقرة يضمن "دعم تركيا لشركاء الولايات المتحدة على الأرض"، الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية والشركاء الذين تعنيهم أمريكا هم الأكراد، قوات الحماية الكردية في سوريا، وقوات البشمركة في العراق"

لكن أمريكا تشكو من ان تركيا ان تركيا مهتمة بالحد من قدرات الأكراد في سوريا والعراق اكثر من اهتمامها بالقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحتى موقف شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي "النيتو" جاء مائعا، فقد اعرب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ عن دعمه لحق تركيا في الدفاع عن نفسها، وقال: "بالطبع يجب أن يكون الدفاع عن النفس مناسبا"، وحذر تركيا من حرق الجسور مع الأكراد، لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو رد على ذلك بقوله: "إذا قطع حزب الاتحاد الديموقراطي علاقاته مع نظام الأسد، ولم يشكل اي تهديد لتركيا، وتعاون مع قوى المعارضة، فسيكون بإمكانه أن ينضم إلى التحرك من أجل سوريا ديمقراطية". وتابع "لكن إذا حاول القيام بعملية تطهير عرقي في المنطقة، فان الأمور ستكون مختلفة".

هذا الموقف التركي في سياق اتهامها أكراد سوريا بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقلقها حيال قيام كيان كردي مستقل معاد لها على حدودها الجنوبية.

وعلى الرغم من هذا الموقف إلا أن داود أوغلو نفى قلق تركيا من المكاسب التي حققها الأكراد ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، منوها بعلاقات أنقرة مع اقليم كردستان العراق.

تركيا منحت الولايات المتحدة ضوءا أخضرا لاستخدام قاعدة انجرليك الجوية لمهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية بعد أشهر من المفاوضات الصعبة. رغم تصريح داود أوغلو أن مطالب أنقرة بإقامة منطقة حظر طيران تمت تلبيتها "إلى حد ما"، وهي عبارة تعني أن تركيا لم تحصل على منطقة حظر طيران، مما يؤكد عمق الخلافات الاستراتيجية حول سوريا بين تركيا وأمريكا غير الراغبة بسقوط نظام الأسد.