تركيا تقاتل على جبهتين والأطلسي يدخل على الخط

تشييع جنديين تركيين قتلهما الأكراد في ديار بكر ـ أ ف ب

في الوقت الذي تقاتل فيه تركيا على جبهتين في العراق وسوريا ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية، تلقت أنقرة دعما قويا من واشنطن، التي اعتبرت أنه من حقها ضرب أهداف "إرهابية" ودخل حلف شمال الأطلسي على الخط بدعوة سفراء دول الحلف إلى الاجتماع (الثلاثاء) للتشاور حول الوضع في سوريا والعراق، بينما انتقدت إيران الغارات التركية ودعت إلى احترام السيادة الوطنية للدول في إطار مكافحة "الإرهاب".

هجمات متواصلة

تأتي هذه المواقف في الوقت الذي تواصل فيه تركيا هجماتها ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، حيث قصفت المدفعية التركية (الأحد) مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق غداة غارات نفذها الطيران التركي، تهدد عملية السلام بين أنقرة والمتمردين، وانطلق القصف من مدينة دجلة في أقصى جنوب شرق تركيا واستهدف طوال ساعات الفجر أهدافا واقعة قرب الحدود العراقية.

وكان سلاح الجو التركي قد بدأ ليلة الجمعة سلسلة غارات على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، واعتبر الحزب هذا القصف "عدوانا ينتهك شروط وقف إطلاق" بين مقاتليه والقوات التركية القائم منذ آذار/مارس 2013.

الكردستاني يقتل جنديين

وتبنى حزب العمال الكردستاني تفجير سيارة مفخخة أدت إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة أربعة في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد.

وجاءت هذه الغارات بعد استهداف عناصر من الشرطة في هجمات نسبت إلى ناشطين مقربين من حزب العمال الكردستاني، ما يلقي ظلالا كثيفة من الشك على وقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ العام 2013 بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، الذي قال إن الغارات الجوية تعني أن وقف إطلاق النار "بلا معنى حقيقي".

وتأتي الموجة الجديدة من الغارات التركية، في أعقاب الموجة الأولى من الهجمات التي شنتها تركيا على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، التي بدأت في وقت مبكر من يوم الجمعة لتدخل أنقرة فجأة الصراع على جبهتين.

داود أوغلو: العمليات ستستمر

وقال داود أوغلو الذي يرأس حكومة تسيير أعمال منذ انتخابات الشهر الماضي "العمليات ستستمر ما دام التهديد ضد تركيا مستمر". ورفض داود أوغلو التخلي التام عن عملية السلام. ورد حزب العمال الكردستاني بإصدار بيان دعا فيه الأكراد إلى "تعزيز الكفاح على الفور".

وتثير الهجمات التي قال داود أوغلو إنها أصابت مخابئ ومخازن لحزب العمال الكردستاني تساؤلات أيضا حول وضع ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، وهي حليف أمريكا ومنظمة شقيقة لحزب العمال الكردستاني، القوة الرئيسية على الأرض في شمال سوريا التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وحققت نجاحات مؤخرا ضد الاسلاميين بالقرب من الحدود التركية.

تفاصيل لم تعلن بعد

وقال هاوارد أيزنشتات الأستاذ المساعد في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة سانت لورانس بولاية نيويورك "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ضحت بوحدات حماية الشعب. مازالت الكرة في ملعب الوحدات الكردية. إنها هي التي تقوم بالقتال الفعلي". ونبه إلى أن التفاصيل الكاملة للاتفاقات في الآونة الأخيرة بين أنقرة وواشنطن لم تكشف بعد.

فتح القواعد التركية لأمريكا

ومن جانبه ،أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أيضا إعلانا أمريكيا بأن تركيا ستسمح لائتلاف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تقوده أمريكا، باستخدام أراضيها لشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنه شدد على أنه لم يتم بعد فتح قواعد جوية. وأكد "جاويش أوغلو" أن كل الخطوات التركية تتخذ بتنسيق مع الولايات المتحدة زميلتها في عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتقصف الولايات المتحدة وحلفاؤها تنظيم الدولة في سوريا والعراق منذ عشرة شهور. وتحصل القوات المتحالفة على دعم من مقاتلين على الأرض من وحدات حماية الشعب أو ما يعرف باسم البشمركة.

وترى الحكومة التركية قواسم مشتركة بين تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني رغم أن احداهما جماعة دينية متشددة والأخرى منظمة يسارية علمانية وتخوضان حربا ضد كل منهما الأخرى في العراق وسوريا.

ضغوط لدور أكبر

وتضغط واشنطن على أنقرة لاتخاذ دور أكثر فعالية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية.

ودفع تفجير انتحاري أودى بحياة 32 شخصًا يوم الاثنين الماضي استهدف اجتماعا لشباب مؤيدين للأكراد في مدينة "سوروج" جنوب شرق البلاد، أنقرة إلى اتخاذ موقف عملي ضد تنظيم الدولة الإسلامية تمثل في الضربات الجوية.

واشتبك مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في معارك مع الجيش التركي عبر الحدود يوم الخميس الماضي مما أدى إلى مقتل جندي واحد، وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمه إرهابية مسؤوليته عن قتل ضابطي شرطة تركيين اتهمهما بالتواطؤ مع تنظيم الدولة في هجوم سوروج. وتتصاعد المخاوف الأمنية وسط المواطنين الأتراك بما في ذلك احتمال شن تنظيم الدولة مزيدا من الهجمات.

اعتقال المئات

واعتقلت الشرطة التركية 590 شخصا خلال الأيام القليلة الماضية من تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، وتنتاب الأوساط الكردية مخاوف من أن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى تهميش الأكراد المعتدلين في تركيا الذين يفضلون عملية السلام ومن بينهم الحزب الديمقراطي الشعبي.

من جهته دافع البيت الأبيض عن حق تركيا في ضرب حزب العمال الكردستاني بعد سلسلة من الغارات الجوية التي تهدد الهدنة الهشة المطبقة منذ 2013 بين أنقرة والمتمردين الأكراد.

واشنطن ترحب بالغارات

وذكر بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الذي يرافق الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في زيارته إلى كينيا، من نيروبي بأن الولايات المتحدة تعتبر حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، ورأى أن تركيا "من حقها القيام بأعمال ضد اهداف إرهابية". كما رحب رودس بالهجمات التركية على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال رودس "رأينا بالتأكيد تحركا تركيا أكثر حسما في سوريا والعراق في الايام الأخيرة". وأضاف: "نشجع مختلف شركائنا في هذه المعركة على العمل معا".

إيران تنتقد تركيا

من جانبها انتقدت إيران الغارات التركية ودعت إلى احترام "السيادة الوطنية" للدول في إطار مكافحة الإرهاب بعد الغارات التي نفذتها تركيا في سوريا على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية "مرضية أفخ"م إن "محاربة الإرهاب يجب ان تتم ضمن احترام القوانين الدولية والسيادة الوطنية للدول". وإن "أي عمل يؤدي إلى إضعاف الحكومات الوطنية قد يشجع في الواقع المجموعات الإرهابية على تنفيذ أعمالها الاجرامية"، وتابعت أن إيران ترحب بـ"التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".

الأطلسي يجتمع الثلاثاء

وعلى صعيد متصل يجتمع سفراء دول حلف شمال الأطلسي الثمانية والعشرين (الثلاثاء) بناء على طلب تركيا للتشاور حول زيادة التوتر بين أنقرة من جهة والمتمردين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية.