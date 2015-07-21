تركيا وتنظيم الدولة من الهدنة إلى المواجهة

ضحايا الهجوم الدامي في سوروش

(ا ف ب)

انتقلت تركيا إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية مع ترجيح تحميل مسؤولية الهجوم الاخير الذي وقع في تركيا لتنظيم الدولة الإسلامية، رغم أنه يستهدف الأكراد أكثر من الأتراك.

ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام في العملية الانتحارية التي استهدفت مركزا ثقافيا في سوروتش على مقربة من الحدود السورية وقتل فيها 32 شخصا على الاقل، إلى تنظيم الدولة الإسلامية. إلا أنها لم تتبن ذلك رسميا.

ويقول تشارلز ليستر، المحلل في مركز "بروكينغز" للأبحاث في الدوحة، "إن أسلوب الإعتداء والهدف المحدد والتداعيات السياسية للعملية، كلها تؤشر إلى تنظيم الدولة الإسلامية حتى الآن".

ولطالما وجهت إلى تركيا اتهامات بغض الطرف عن تنقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية عبر حدودها وادخال الدعم العسكري لهم. وهي المرة الأولى التي توجه فيها أنقرة اتهاما مباشرة إلى التنظيم الجهادي بتنفيذ هجوم على ارضها.

وكان الضحايا وغالبيتهم من الشبان المؤيدين للأكراد يحضرون داخل المركز المستهدف لمهمة دعم لعملية اعمار مدينة كوباني الكردية المدمرة والتي تحولت إلى رمز لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

الأكراد وتنظيم الدولة

ومنذ كانون الثاني/يناير، تاريخ إخراج الأكراد لتنظيم الدولة الإسلامية من كوباني (عين العرب)، تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من الاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي في شمال سوريا، طاردة منها التنظيم الجهادي، وذلك بدعم من الائتلاف الدولي بقيادة أميركية الذي ينفذ غارات مكثفة ضد مواقع وتجمعات الجهاديين.

وأثار هذا التقدم هجمات مضادة من تنظيم الدولة الإسلامية على كوباني الواقعة في محافظة حلب (شمال) من دون ان يتمكن من العودة إليها، وعلى مناطق في محافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال).

حرب تتمدد

ويقول آرون شتاين من مركز "اتلانتيك كاونسيل" للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا، إن الهجوم يعكس "تمدد الحرب بين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية إلى تركيا".

ويرى أن تفجير سوروتش "يستهدف بالأحرى الأكراد المناصرين لكوباني"، مشيرا إلى تفجير حصل في حزيران/يونيو في ديار بكر في تركيا واستهدف تجمعا لحزب موال للأكراد، ما تسبب بمقتل أربعة اشخاص.

ويتوقف الخبراء من جهة ثانية على حصول الهجوم بعد توقيفات قامت بها القوى الأمنية التركية أخيرا شملت عشرات المناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق مختلفة من البلاد.

ويقول ماكس آبرامز، الخبير في قضايا الإرهاب والأستاذ في جامعة نورث إيسترن الأميركية "عموما، يبدو أن هناك حملة حقيقية ولو متأخرة في تركيا" على تنظيم الدولة الإسلامية. ويضيف "لذلك، فان تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية إعتداء على تركيا أمر غير مستغرب".

أهداف تركيا

وينحصر الهم الأساسي لتركيا في سوريا بالإطاحة ببشار الأسد وضبط المجموعات الكردية خشية تمدد النفوذ الكردي إلى أراضيها، علما ان لتركيا تاريخ طويل من المواجهات مع المجموعات الكردية التركية. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجار ب"عمل ارهابي"، وقال: "أنا أندد وألعن باسم شعبي، مرتكبي هذه الوحشية".

ويرى المحللون ان الإعتداء قد يدفع انقرة إلى تشديد اجراءاتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية على اراضيها واتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد التنظيم في سوريا حيث ينفذ الائتلاف الدولي منذ الصيف الماضي حملة قصف جوي حصدت العديد من القتلى في صفوفه ودمرت عشرات الآليات العائدة له وشبكة واسعة من بناه التحتية.

ويقول آبرامز "هذا قد يشجع تركيا على التدخل أكثر في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية… بما في ذلك درس احتمال إرسال قوات برية إلى سوريا. ويضيف "إن تعرض تركيا للاعتداءات سيحولها إلى داعم حقيقي للائتلاف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية".

تداعيات مستمرة

ويتخوف ليستر من اعتداءات متكررة على الأرض التركية. ويقول "إلى حد ما، من المستغرب ألا نكون شاهدنا مثل هذه التداعيات من قبل"، ويضيف "لكن الخشية الحقيقية تكمن في أن يكون هذا الاعتداء مقدمة لتفجيرات اخرى وحوادث اخرى قريبة من الحدود السورية".

ويتابع إن "الرد التركي على ذلك سيكون مصيريا، لا سيما مع الاخذ بالاعتبار استخدام تنظيم الدولة الإسلامية للأراضي التركية لناحية التجنيد والامور اللوجستية والامدادات".

من جهته أعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو الثلاثاء أن عناصر من الشرطة التركية قاموا بتحديد هوية مشتبه به مرتبط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مدينة سوروتش وقال: "لقد تم تحديد هوية مشتبه به ويتم التحقق من روابطه المحتملة مع الخارج أو داخل تركيا، الاحتمال الأكبر هو أن يكون الأمر هجوم انتحاري على علاقة "بداعش". واوضح داود أوغلو ان حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 32 قتيلا وان 29 شخصا من اصل مئة جريح لا يزالون في المستشفيات.

كما اعلن انعقاد جلسة استثنائية للحكومة "للتباحث في اي اجراءات امنية جديدة محتملة" بعد الهجوم. وقال داود أوغلو "سنتباحث في خطة عمل تشمل إجراءات أمنية جديدة على حدودنا"، موضحا "سنبذل كل الجهود ضد المسؤولين (عن الهجوم) أيا كانت هوياتهم". وشدد على ان "التحقيق سينتهي بأسرع وقت ممكن".

ورفض أوغلو اتهامات لبلاده بتقديم دعم غير صريح في السابق لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذين ينشطون في سوريا وأنها فتحت الباب بذلك أمام التفجير الانتحاري

وقال داود أوغلو للصحفيين في إقليم شانلي أورفا حيث تقع بلدة سروج "لم تكن لحكومات تركيا وحزب العدالة والتنمية أي صلات مباشرة أو غير مباشرة بأي جماعة إرهابية ولم تبد أي تساهل مع أي جماعة إرهابية."

حملة مداهمات

وشنت السلطات سلسلة من المداهمات خلال الأسابيع القليلة الماضية لاعتقال المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية. كما منعت الدخول إلى أكثر من ستة مواقع إخبارية إسلامية على الانترنت، ما دفع إحدى الجماعات الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية إلى اتهام تركيا بقمع المسلمين والتهديد بالانتقام.

ولم تكشف بعد شخصية منفذ تفجير سروج لكن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أنه رجل من إقليم أديامان بجنوب شرق البلاد هو المشتبه به الرئيسي.