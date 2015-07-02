خلافات جديدة تعرقل إقرار اتفاق المصالحة الليبية

من جلسات الحوار الليبي

تعثرت جهود المصالحة الليبية مجددا، في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي الأزمة ، بشأن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحها برناردينو ليون المبعوث الأممي على الجانبين

تعثرت جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا مجددا ،في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي الأزمة ، بشأن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحها برناردينو ليون المبعوث الأممي على الجانبين .وأعطي برلمان طبرق موافقة مبدئية على الوثيقة، بينما تحفظ عليها المؤتمر الوطني العام.

وحول موقف الحكومة الليبية بطرابلس الغرب قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي إن المؤتمر" قرر مقاطعة الجولة الجديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الفرقاء ، وكان مقرر لها أن تستأنف اليوم الخميس في منتجع الصخيرات بالمغرب" .

وحول الخلافات بين الطرفين قال المحلل السياسي صلاح البكوش أحد قيادات فجر ليبيا لـ"الجزيرة مباشر" :"انتهت الجولة الأخيرة في الصخيرات بدون اتفاق بعد اعتماد التعديلات التي طلبها برلمان طبرق بالتمديد له وسحب صلاحيات مجلس الدولة واسترجاع صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفي الوقت نفسه رُفض مقترح المؤتمر الوطني العام بتشكيل حكومة وفاق وطني وخروج المؤتمر والبرلمان من المشهد السياسي".

ديكتاتورية فاشية

وانتقد بيان صدر عن المؤتمر الوطني بطرابلس الغرب اليوم الخميس خطة السلام المقترحة في المحادثات الجارية في المغرب، واعتبرها "خيانة تهدف إلى إقامة ديكتاتورية فاشية برعاية الأمم المتحدة".

وجاء في البيان "التعديلات التي أدخلتها الأمم المتحدة أخيرا، لم تتضمن مقترحاتنا"، وأوضح البيان ان تحالف فجر ليبيا سيجري مشاورات لمدة أسبوع بشأن المسودة الجديدة.

وتظاهرت حشود كبيرة من الليبيين أمس أمام مقر الحكومة في طرابلس الغرب احتجاجا على مسودة خطة السلام وأحرقوا صور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، بحسب وكالات الانباء.

وكان مجلس الأمن قد شدد في وقت سابق على ضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا"ـ وحض الطرفين على التوقيع على مقترح الأمم المتحدة ".

كما أبدى المجلس استعدادا لوقيع عقوبات على من يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، ويعرقلون استكمال التحول السياسي".

وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الثلاثاء الماضي من الطرفين توقيع الاتفاق الذي يفترض أن يجتمع الطرفين لمناقشته بالمغرب في وقت لاحق ، وذلك في بيان مشترك اعتبرت خلاله تلك الدول “ الوثيقة مدروسة وأساسا متوازنا لاتفاق يلبي التطلعات الملحة للشعب الليبي وتضمن وحدة ليبيا”.

وفي السياق نفسه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، “برناردينو ليون "إن هناك اتفاقا شبه نهائي على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية ، لافتًا إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى خلال الجولة المقبلة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هاتف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وحثه علي تأكيد شرعية برلمان طبرق ومد فترة ولايته في أي اتفاق للمصالحة بين الليبيين ، كما اشارت لذلك وكالة انباء الشرق الاوسط .

خلافات حول الوثيقة

وقال العضو المقاطع لمجلس النواب وأحد المشاركين في حوار المغرب "مصطفى أبوشاقور لوكالة انباء تضامن الليبية إن هناك ضغوطا يتعرض لها المؤتمر الوطني العام من أجل مقاطعة الحوار وعدم التوقيع على الوثيقة متسائلا عمن له مصلحة من كل هذا ،معتبراً أن إفشال الحوار يعني العودة للحرب و الاقتتال و تقسيم البلاد وإعطاء الفرص للإرهابيين حتى يتوسعوا في البلاد حسب وصفه" .

وعبر العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب و المشارك في الحوار السياسي "سليمان الفقيه"، عن أمله في أن يتم التوصل لتوافق سياسي قبل نهاية شهر رمضان يرضي جميع الليبيين".

واكد عضو البرلمان المقاطع للجلسات في طبرق عبد الرحمن السوي حلي على ضرورة التمسك بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء والانصياع لأحكامه وقراراته .وقال عبد الرحمن السوي حلي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مسودة الاتفاق السياسي المعدلة بشكلها الحالي تُعد نسفًا كاملاً لآمال وطموحات الشعب الليبي في بناء دولةٍ ذات سيادة تكون تتويجًا لنضالهم الطويل ،وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء .

وأعلن فريق المستقلين بالحوار السياسي قبوله المبدئي والأولي لمشروع الاتفاق السياسي الذي طُرح بالجولة الأخيرة بالصخيرات.

وقال النائب أبو بكر بعيرة عضو البرلمان المنعقد في طبرق إن هناك توافق عام على أغلب القضايا .

واعتبرت دار الإفتاء الليبية ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من التفريط في سيادة الوطن .وأكدت في بيان لها أنه لا يجوز التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه.

وأكد رئيس حزب العدالة والبناء "محمد صوان"، أن هناك تقدماً حققته المسودة الرابعة المعدلة التي قدمتها البعثة الأممية لأطراف الحوار السياسي .وجدد صوان في تصريح له نُشر على صفحة الحزب في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دعوته لوفدي فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب لتقديم أكبر قدر من التنازلات من أجل إنهاء الانقسام والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على العبور بالبلاد

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