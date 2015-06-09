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ثلث الفلسطينيين يرغبون بالهجرة من فلسطين

9/6/2015

فلسطينيون على معبر رفح
(أرشيفية)

أعرب ثلث الفلسطينيين عن رغبتهم بمغادرة الأراضي الفلسطينية، في زيادة واضحة بأعداد الراغبين بالرحيل من فلسطين مقارنة مع استطلاعات سابقة.

وجاء في استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن "نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 50 في المئة وبين سكان الضفة 25 في المئة."

وكانت النسبة في استطلاع أجري في شهر ديسمبر كانون الأول 43 في المئة بين سكان قطاع غزة و23 في المئة بين سكان الضفة الغربية.

ويبلغ عدد قطاع غزة 1.76 مليون نسمة فيما يبلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 2.79 مليون نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال عماد إشتيه عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية في جامعة القدس المفتوحة لرويترز "هذه الزيادة متوقعة بسبب صعوبة الحياة وخاصة الاقتصادية منها."

وأضاف "الشباب بالذات غير قادرين على توفير حاجاتهم الأساسية بالزواج والسكن والوظيفة. هؤلاء متوقع منهم أن يبدأوا في البحث والتفكير بالهجرة."

ومضى قائلا "الإنسان أينما وجد يحتاج إلى قضيتين أساسيتين هما الأمن وتوفير الحاجات الأساسية من أكل وشرب وسكن. وأي شاب يبحث عن توفير هذه الحاجات الأساسية وبعد ذلك يأتي البحث عن الحريات والديمقراطية."

وتوقع زيادة أعداد الراغبين في الهجرة قائلا "مع استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه أو زيادة صعوبتها ستزيد هذه النسبة."

وأجري الاستطلاع في الفترة بين الرابع والسادس من يونيو حزيران وشمل 1200 مواطن في 120 موقعا سكانيا. وتبلغ نسبة الخطأ ثلاثة في المئة.

ويشير آخر الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تتجاوز 40 في المئة فيما تقل في الضفة الغربية عن 20 في المئة.

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