في مصر .. الإعلام يتنبأ بالمصيبة أولا

توفيق عكاشة

"ستغتال خلال الأيام القادمة بعض القيادات"، بتلك الكلمات تنبأ توفيق عكاشة الإعلامي المصري وصاحب إحدي القنوات الخاصة باغتيالات لقيادات مصرية.

جاء ذلك بعد أن حدد عكاشة ،وفي نفس الحلقة التي أذيعت قبل شهر رمضان علي قناته "الفراعين" توقيت تلك الاغتيالات، قائلا " فترة الصيام عند الثلاثة ديانات"، في أشارة إلي شهر رمضان والذي تصادف اغتيال النائب العام المصري فيه أمس الاثنين بجوار منزلة في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة.

و علي الرغم من المخالفة الواضحة للمهنية، والانحياز الحاد لنظام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، يستطيع الإعلام المصري من خلال المذيعين؛ وبخاصة الموالين للجهات الأمنية من الظهور، واكتساب الشهرة في مهنة التنبؤ بالكوارث.

ليس عكاشة وحده من تنبأ باغتيالات وعمليات مسلحة خلال شهر يونيو؛ فالإعلامي المصري عمرو أديب أيضا كان من المتنبئين، وقال أديب في نهاية شهر مايو "شهر يونيو لن يكون شهر سهل علي مصر سيكون شهر صعب البلد مطلوبة ومستهدفة من جهات كثيرة .. وشهر يونيو آخره 30 يونيو اللي مشي فيه الإخوان"، في إشارة لرحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.

تاريخ التنبؤ بالكوارث والتي صادف دائما ما يعلمها الإعلاميين المصريين يعود لسنوات، وذلك في أعقاب ثورة 25 يناير، وكانت من ابرز تلك التنبؤات.

ما قام به الإعلامي خيري رمضان في ديسمبر من العام 2011 عندما تنبأ بحريق المجمع العلمي الذي احترق خلال اشتباكات بين قوات من الجيش ومتظاهرين عرفت إعلاميا باسم أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي، ولم يحترق المجمع إلا بعد يوم من إعلان خيري رمضان.

واستطاعت لميس الحديدي أن تتنبأ في فبراير 2012 خلال اشتباكات بين قوات الشرطة والمئات من المتظاهرين خلال الذكري الاولي للثورة المصرية بحريق مبني الضرائب العامة الواقع في شارع محمد محمود، وبالقرب من مبني وزارة الداخلية قبل إحراق المبني بنحو أربعة ساعات.

كما استطاع كل من توفيق عكاشة وعمرو أديب الحصول علي النسبة الأكبر من التنبؤات وسط الإعلاميين المصريين؛ فأديب استطاع في شهر ديسمبر 2013 أن يتنبأ بمكان انفجار حدث في محافظة الشرقية بالقرب من مبني تابع لجهاز المخابرات، وتحديد محافظة بعينها دون غيرها، وقال في الحلقة " الدور قادم انفجار في محافظة الشرقية"، وليس هذا وفقط ولكنه أيضا استطاع ان يتنبأ بتفجير مديرية أمن الدقهلية في ذات الشهر.

أما توفيق عكاشة فقد توقع حدوث ضربات عسكرية مصريية على ليبيا، ومن المصادفات أن يكون ذلك التنبؤ مع عمرو أديب خلال استضافة الأخير علي فضائية " اليوم" في نهاية سبتمبر من العام الماضي، وقال عكاشة لأديب إنه يتوقع أن تكون هناك حرب علي ليبيا، وتابع "حرب مسلحة ستخوضها مصر خلال 6 أشهر، حرب زي 73 كده".