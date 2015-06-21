بريطانيا تعيش على وقع انفجار اجتماعي

ربع مليون بريطاني تظاهروا ضد التقشف

( ا ف ب)

تعيش بريطانيا على وقع انفجار اجتماعي بسبب تفشي ظاهرة الفقر وارتفاع الأسعار ووصول الضرائب إلى مستويات قياسية جعلت من المدن البريطانية من أكثر المدن تكلفة في العالم.

هذا الانفجار يغذيه أيضا لجوء الحكومة البريطانية إلى التقشف وفرض اقتطاعات على المعونات الاجتماعية، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من البريطانيين إلى التظاهر في قلب العاصمة لندن احتجاجا على سياسة "التقشف" التي تعتمدها حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، في أول تحرك شعبي منذ فوزه في الانتخابات في السابع من أيار/مايو.

وحمل المشاركون، الذي كان بعضهم يرقص ويعزف، لافتات كتب عليها "التقشف لا يفيد"، "لا لخفض الموازنة"، او "فليرحل المحافظون". ويتهم كاميرون قبل خصومه بتبني سياسة معادية للمجتمع مسؤولة عن زيادة التمييز، وقال سام فيربيرن وهو مسؤول في مجموعة "مجلس الشعب" الداعية للتحرك، إن هذه التظاهرة تشير إلى "بداية حملة احتجاج وإضرابات وخطوات مباشرة وعصيان مدني في جميع أنحاء البلاد". وأضاف "لن يهدأ لنا بال حتى تصبح تدابير التقشف المفروضة على البلاد من الماضي".

وقالت سيان بلور، وهي معلمة في مدرسة إبتدائية في ترافورد، قرب مانشستر (غرب)، أن خفض الموازنة الذي تقوم به حكومة كاميرون له "تأثير دراماتيكي" على المجتمع البريطاني بأسره. وأضافت إن "الأطفال يأتون إلى المدرسة مع الخوف من أن يطردوا من منازلهم، لأنه تم اقتطاع المساعدات الاجتماعية لذويهم".

وشارك في التظاهرة التي انطلقت من امام البنك البريطاني في قلب المدينة حيث الحي التجاري في العاصمة، متجهة إلى مبنى البرلمان في ويستمنستر، نحو 250 الف شخص شاركوا.

وبعيد بدء التظاهرة، كتب كاميرون على صفحته متعهدا "عدم إضاعة ثانية في العمل على تنفيذ التزاماتنا التي وعدنا بها". واضاف "سنستمر في العمل من خلال خطتنا لتوفير مزيد من الأمن والفرص في بلادنا، وبمساعدتكم يمكننا ضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع في بريطانيا". وهو عبارات يرى المتظاهرون أنها لا تعبر عن حقيقة حكومة تلجأ إلى فرض "التقشف" على حساب المواطنين العاديين.

لكن الرد الحكومي على التظاهرة الضخمة جاء على لسان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، الذي قال إنه سيمضي قدما في تطبيق تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية في بيان يلقيه الشهر المقبل بشأن الميزانية

وأكد أوزبورن وأيان دانكان سميث وزير التأمينات الاجتماعية إن حكومة المحافظين التي أعيد انتخابها حديثا ستمضي قدما في خطط خفض ميزانية التأمينات الاجتماعية 12 مليار جنيه(19 مليار دولار) من ميزانية سنوية يبلغ حجمها 220 مليار جنيه تشمل معاشات كبار السن.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد ذكرت سابقا إن أوزبورون يتعرض لضغوط من زملائه لوقف التخفيضات التي من المرجح أن يتأثر بها بشكل كبير أصحاب الدخول المنخفضة.

وأشارت تقارير اخبارية منفصلة اليوم الأحد إلى مطالب أخرى من أوزبورن للإنفاق على الدفاع والمساعدات الخارجية قبل بيان الميزانية الذي يلقيه في الثامن من يوليو تموز.

وقال أوزبورون ودانكان "سنحدد بالتفصيل كل الخطوات التي سنتخذها لجعل مجمل المدخرات يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا في ميزانية الشهر المقبل وخلال مراجعة الإنفاق في الخريف.

"كبداية سنخفض الحد الاقصى للمزايا وقد أوضحنا أننا نعتقد أننا بحاجة إلى تحقيق مدخرات كبيرة من مزايا سن العمل."

ويبلغ العجز في الميزانية البريطانية حاليا أقل من خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل أكبر من كل الاقتصاديات المتقدمة.

من جانبه حث بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت الحكومة البريطانية على الالتزام بتعهدها بإنفاق 0.7 في المئة من إجمالي الناتج العام على المساعدات الخارجية التي يرى بعض النواب المحافظين إنه سيكون من الأفضل إنفاق هذا المبلغ في الداخل.

وسيطال التقشف أيضا المؤسسة العسكرية البريطانية، وقال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني إن القوات المسلحة البريطانية مازال لديها موارد كافية رغم التخفيضات في ميزانيتها التي يبلغ حجمها 34 مليار جنيه وزعم أن العالم "سيصبح مكانا أكثر ظلاما " بسبب تهديدات روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد انتزع فوزا غير متوقع في السابع من أيار/مايو الماضي، ما أدى إلى حصول حزب المحافظين اليميني الوسطي على غالبية برلمانية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما. علما إن كاميرون البالغ من العمر 48 عاما قاد حكومة ائتلافية منذ العام 2010.