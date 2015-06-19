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60 مليون لاجئ في 2014 أكثر من نصفهم أطفال ومسلمون

19/6/2015
 
تدفق اللاجئين من سوريا ( أرشيف )

قالت المفوضية العليا للاجئين إن عدد النازحين واللاجئين في العالم بلغ العام الماضي مستوىً قياسياً، يقدر بستين مليوناً، أكثر من نصفهم أطفال.

وعزت المفوضية هذا الارتفاع إلى نشوب نحو خمسة عشر نزاعا في السنوات الخمس الأخيرة، تتقدمها الثورة السورية، التي تسببت خلال أربعة أعوام في أكبر عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم.

فقد أدت الحروب والصراعات، خاصة في منطقتنا العربية، إلى ارتفاع أعداد اللاجئين لمستويات قياسية وتسببت في موجات نزوح غير مسبوقة، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واضطر نحو 60 مليونا لمغادرة ديارهم خلال العام 2014، وهو رقم يتجاوز بكثير ماسجل العام الماضي، بل وما سجل قبل عقد من الزمان بنحو 37مليونا. 

بين الستين مليوناً، نحوُ عشرين مليون لاجئ بينهم أكثر من 5 ملايين فلسطيني، إضافة إلى أكثرَ من 38 مليون نازح داخل بلدانهم ونحوِ مليوني طالب لجوء. وأرقام العام الماضي تكشف كيف ارتفعت الأعداد. 

والمعدل اليومي لمن أجبروا على النزوح داخل بلدانهم أو اللجوء خارجها هو 42 ألفا و500 شخص، وقد تضاعف العدد أربع مرات خلال أربع سنوات.

وعلى مستوى العالم، هناك حالياً واحدٌ بين كل 122 شخصاً إما لاجئ أو نازح أو طالب لجوء ونشير أيضا إلى موجات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط نحو أوروبا وما كلفته.

يظهر تقرير المفوضية أنّ الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت اندلاع 15 صراعا على الأقل، وطبعا تبرز دول عربية كسوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان في صدارتها.

وعدا الفلسطينيين فإن 53% من اللاجئين في العالم قدموا من 3 دول فقط هي: سوريا بنحو 4 ملايين ثم أفغانستان فالصومال علماً أن ثلثي اللاجئين قادمون من دول عربية أو إسلامية.

مأساة أخرى تتعلق بوجود أكثرَ من 7 ملايين و600 ألف نازح داخل سوريا وأكثرَ من 3 ملايين ونصف المليون في العراق ونحوِ المليون في اليمن و400 ألف في ليبيا كنماذج بارزة.

أما بالنسبة للدول المستضيفة فتعد تركيا الأكثر استقبالاً لللاجئين بنحو المليون ونصف المليون، تليها باكستان ثم لبنان وإيران فإثيوبيا والأردن. وبعيدا يأتي العراق ومصر.

وحينما نقارن أعداد اللاجئين بعدد  السكان فقد كان أكبر معدل في لبنان وبلغ 232 لاجئا لكل ألف نسمة.


المثير أيضا في الأرقام هو أنّ  أكثر من نصف اللاجئين في العالم دون الثامنة عشرة، وهو أعلى مستوى في نحو عقد، ما يكشف حجم معاناة هذه الفئة.

في العام 2014 تمكّن نحو 130 ألف لاجئ فقط من العودة إلى أوطانهم، وهو أدنى عدد منذ واحد وثلاثين عاماً.

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