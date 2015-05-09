تركيا تنفي التخطيط لتدخل عسكري في سوريا

أحمد داود أوغلو

(أرشيفية)

نفى رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو ادعاءات بان أنقرة تحضر للتدخل العسكري في سوريا. ونقلت صحيفة "حرييت" عن أوغلو قوله "لا ليس هناك ما يتطلب اليوم تدخلا تركيا".

وقال داود أوغلو إن الوضع في سوريا متقلب، مشيرا إلى ان "ميزان القوى يتغير بسرعة في سوريا". ولفت إلى ان بشار الاسد خسر اجزاء كبيرة من البلاد برغم الدعم الذي يتلقاه من روسيا وايران.

وكان معارضون من الحزب الجمهوري قد قالوا الأسبوع الماضي إن الحكومة التركية قد تلجأ إلى العمليات العسكرية في سوريا لتحسين شعبيته قبل الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو/حزيران.

وزعم الأمين العام للحزب الجمهوري غورسيل تكين يوم الخميس الماضي ان "تركيا ستطلق عملية عسكرية في سوريا بحلول يوم الجمعة" وهو مالم يحدث، رغم قوله إنه حصل على تلك المعلومات من "مصدر جدير بالثقة".

وتدعم تركيا المعارضة السورية كما انها تستضيف حوالى مليوني لاجئ. ولكنها بدت مترددة في المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق