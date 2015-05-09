ارتفاع حدة الاحتجاجات بالفوار جنوب تونس

ارتفعت حدّة المواجهات بين اليوم السبت، في منطقة الفوار من محافظة قبلي جنوب تونس، بين محتجين مطالبين بفرص عمل وقوات الأمن. وأفاد شهود عيان لمراسل الجزيرة مباشر، أن قوات الامن انسحبت من المدينة صباح اليوم إثر تجدد المواجهات مع المحتجين.

وقام المحتجون بحرق مركز الأمن الوطني بالمنطقة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. ويطالب المحتجون بحق مدينة الفوار، التي تقع على بعد 600 كم جنوب العاصمة، في الشغل والتنمية .

واندلعت الشرارة الاولى للمواجهات، قبل ثلاثة ايام، أثناء مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة للمطالبة بتوظيف عدد من ابناء المنطقة ضمن حقل نفطي وقع اكتشافه حديثا.

وأكّد ناشطون بالمجتمع المدني بالجهة ان " قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة" لتفريق المحتجين، مما حوّل المسيرة السلمية إلى " مواجهات مع قوات الأمن استعمل فيها الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة". وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع الموقوفين من شباب المنطقة، كما طالبوا الحكومة بالاستماع الى مشاغلهم والاستجابة لمطالبهم.

ونفى وزير الداخلية ناجم الغرسلي في تصريحات إعلامية استعمال القوة المفرطة ضد المحتجين بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي .

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم السبت في بيان رسمي لها الاعتداء على عدد من الصحفيين من قبل المحتجين أثناء تغطية المواجهات.

وبحسب مصادر طبية محليّة فإن المواجهات أسفرت عن إصابات خفيفة لدى عدد من الأمن وعدد آخر من المحتجين.