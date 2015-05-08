خلافا للتوقعات"حزب المحافظين"يحصد غالب مقاعد البرلمان

فوز المحافظين بالانتخابات البرلمانية البريطانية

في ضربة لكل استطلاعات الرأي والنتائج الأولية حصد حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون أغلبية مقاعد البرلمان بعد حصوله على 332 مقعدا، بينما حصل العمال على 232 ويأتي في المرتبة الثالثة الحزب الوطني الاسكتلندي على 58 مقعدا – وفقا للنتائج النهائية.

من جانبه أكد عطالله السعيد رئيس المجموعة العربية بحزب العمال للجزيرة مباشر أن حزبه حصل على أغلبية أصوات الجالية العربية والمسلمة ودلل على ذلك بفوز حزبه في الأماكن ذات الكثافة العربية والمسلمة .

جدير بالذكر أن حزب العمال أتى في المرتبة الثانية في نتائج انتخابات برلمان 2015 بفارق يزيد بنحو مئة صوت عن المحافظين .

من جانبه دعا د.وفيق مصطفى رئيس المجموعة العربية بحزب المحافظين أبناء الجالية العربية والمسلمة بالإنخراط أكثر في العملية السياسية وأن يتحملوا مسؤولياتهم داخل المجتمع البريطاني .

وأضاف للجزيرة مباشر أن رئيس وزراء بريطانيا هو المسؤول عن كل البريطانين وليس المحافظين فقط بغض النظر عن الأصل أو الدين وأن الحكومة البريطانية حريصة على تمثيل كل البريطانين بشتى أطيافهم .

واستنكر وفيق تصريحات من يدعون بأن "العمال" وحدهم حريصون على مشاكل الجالية العربية ، مطالباً أبناء الجالية بأن يفهموا اللعبة السياسية كما يفهمها البريطانيون مضيفاً بأنه لن يكون هناك نقاط ضغط طالما يوجد العديد من الانقسامات السياسية داخل أبناء الجالية ببريطانيا .

من جانبه هنأ محمد كزبر نائب رئيس الرابطة الإسلامية ببريطانيا حزب المحافظين بحصولهم على أغلبية المقاعد ، وأضاف كزبر للجزيرة مباشر أنه يجب على الجالية المسلمة أن تفتح أفق التواصل مع حزب المحافظين والحكومة القادمة لعرض القضايا التي تهم المسلمين والبريطانيين، وطالب الجالية بأن تكون جزء من ذلك المجتمع وأن تتعامل على هذا الأساس مع الحكومة القادمة بغض النظر من يكون على رأس هذه الحكومة .

وأشار إلى أن الجالية المسلمة يجب أن تدرس طبيعة المرحلة القادمة وكيفية التعامل مع تلك المرحلة من تحديات مضيفاً بأنها ستكون مرحلة صعبة وطالب أبناء الجالية بأن يتعاملوا مع تلك القضايا بواقعية دون أي حساسية .

ومن المقرر أن يحتفل البريطانيون الجمعة من أمام مقر الحكومة بويستمنستر بنتائج الانتخابات .